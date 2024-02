Xuxa Meneghel choca ao contar quantos quilos perdeu com preparação para navio

A apresentadora Xuxa Meneghel deu detalhes sobre como perdeu alguns quilos durante a preparação de seu navio temático

Xuxa Meneghel embarcou a bordo de seu navio temático, especial de Carnaval, que acontece até o dia 26 de fevereiro. Para o evento, a apresentadora, de 60 anos, adotou uma rotina intensa de exercícios físicos e cuidados com a saúde, o que resultou na perda de sete quilos.

"Comecei no ano passado. Eu tinha parado por cinco anos, tive cinco anos de minha vida que fiquei sem fazer nada, nada, nada. Comecei a fazer pilates, depois comecei a andar quatro quilômetros, depois eu vi que podia fazer pilates e andar um pouco mais, comecei a fazer musculação, aula de boxe, aumentar os abdominais, comecei a fazer regime, me cuidar… Já emagreci sete quilos ", revelou ela em entrevista ao portal Leo Dias.

A artista também falou sobre o seu navio. "Já tem uma história comigo de muito tempo, todo mundo viu o quanto foi importante eu passar meus 60 anos aqui no navio, fazer meu primeiro navio temático, abriu as portas e a possibilidade de fazer uma coisa que eu queria muito e, assim que terminou, teve a possibilidade de já fazer um outro, que ia já dizer não e eu, idiota, disse sim [risos]. Idiota em termos, né? Esqueci todos os perrengues que a gente tinha passado, mas dessa vez está muito leve, muito suave, tá tranquilo. A gente está curtindo pra caramba", confessou.

Xuxa ressaltou que o navio serve para que ela posso se aproximar dos fãs que gostam do seu trabalho. "Eu quero mais é que as pessoas se divirtam. O navio é uma possibilidade de eu fazer cantinhos que as pessoas que gostam do meu trabalho se sintam mais próximas de mim, se sintam abraçadas por mim quando vêm à exposição, que foi feita com tanto carinho, tanto cuidado para cada fã que entrar aqui, para cada detalhe que eles vão ver atrás do X, atrás das bolas", explicou a apresentadora, que está preparando uma turnê especial. "A gente pretende fazer em alguns lugares do Brasil e no final encerrar na minha Argentina, então eu vou ter que estar bem preparada."

A loira ainda falou sobre Ivete Sangalo, que precisou cancelar seu show no navio após ser internado com pneumonia. "Está todo mundo aqui bastante preocupado, mandando boas energias, querendo que ela melhore logo. A gente sabe que é uma pauleira o que ela faz de Carnaval, não é uma coisa fácil, e o que a gente quer agora é só que ela fique bem, se recupere logo", desejou.

Ivete Sangalo revela diagnóstico após ser internada

Nesta última quarta-feira, 22, Ivete Sangalo usou as redes sociais para revelar aos fãs que está internada. No Instagram, a cantora postou uma foto em um hospital de Salvador, na Bahia, e revelou que foi diagnosticada com pneumonia.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana, terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", tranquilizou.

A artista também lamentou não poder participar do navio de Xuxa Meneghel. "Não poderei ir ao Navio da Xuxa da minha amada Xuxa Meneghel por razões evidentes. Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo."