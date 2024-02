Ivete Sangalo revela diagnóstico após ser internada em hospital de Salvador

A cantora Ivete Sangalo postou uma foto em um hospital de Salvador e tranquilizou os seguidores após receber o diagnóstico

Ivete Sangalo usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 22, para revelar aos fãs que está internada. No Instagram, a cantora postou uma foto em um hospital de Salvador, na Bahia, e revelou que foi diagnosticada com pneumonia.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana, terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva", explicou a artista.

Em seguida, Ivete contou que após ir ao hospital recebeu o diagnóstico da doença, e foi informada que precisaria ficar internada. "Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", tranquilizou.

Por fim, ela lamentou não poder participar do navio de Xuxa Meneghel. "Não poderei ir ao Navio da Xuxa da minha amada Xuxa Meneghel por razões evidentes. Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo. Mandarei notícias tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior. Amo você. Amo vocês", finalizou.

