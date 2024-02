Ivete Sangalo recebe alta hospitalar após internação

A cantora Ivete Sangalo anunciou que já está em casa ao se recuperar da internação com pneumonia em um hospital após o carnaval

A cantora Ivete Sangalo já está em casa! Neste sábado, 24, ela anunciou que já recebeu alta hospitalar após passar alguns dias sob cuidados médicos. A estrela foi diagnosticada com pneumonia logo depois do carnaval e precisou dar uma pausa enquanto se cuidava.

Neste final de semana, ela mostrou um vídeo caminhando na grama do jardim de sua casa e celebrou a melhora em sua saúde.

"Meus amores, já em casa! Obrigada por tantas mensagens de amor e de carinho. Suas orações chegaram e me fortaleceram. Obrigada. Deus, obrigada por cuidar da sua filha e faze-la forte e corajosa", disse ela na legenda.

A internação foi anunciada pela própria Ivete na última semana, quando ela mostrou uma foto no leito do hospital."Antes de qualquer preocupação,já quero dizer que estou bem! Essa semana terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas,peguei uma virose. Na terça feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hj, a partir de aconselhamento médico vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor. Não poderei ir ao @naviodaxuxa da minha amada @xuxameneghel por razões evidentes. Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela , toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo. Mandarei notícias tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior. Amo vocês", disse ela.

Ivete celebra o aniversário das filhas gêmeas

O Carnaval é mais que especial para a cantora Ivete Sangalo. Além de amar a folia, a artista comemora neste sábado, 10, o aniversário de suas filhas gêmeas, Marina e Helena, que completam seis anos de vida.

Com uma foto ao lado das garotas, a apresentadora encantou ao homenageá-las com um pouco de Carnaval. Ivete Sangalo relembrou o nascimento das garotas e comentou como elas impactaram sua vida e de seu marido, o nutricionista Daniel Cady, com quem já tinha o filho mais velho, Marcelo Cady, de 13 anos.

"Era madrugada do sábado de carnaval. Na avenida do meu coração o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas,meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo. Meu Deus , como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tao preciosas", falou a mamãe coruja.

"Sábado de carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito. Minhas filhas Marina e Helena,a mamãe esperou muito a chegada desse amor. Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado,saude,proteção e uma vida de leveza e alegria. To aqui inteira pra vcs! Eu,o papai @danielcady o mão Celo para amar e zelar por vcs.Feliz aniversário filhas. O meu carnaval está completo. Obrigada Deus", declarou-se a famosa para a duplinha.