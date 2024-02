Carnaval / Ensaio

Tá enorme! Filho de Ivete Sangalo chama a atenção em ensaio para o Carnaval

O tamanho do filho mais velho da cantora Ivete Sangalo surpreende os fãs em vídeo inédito do rapaz com seu pai, Daniel Cady

Filho de Ivete Sangalo chama a atenção em ensaio para o Carnaval - Foto: Reprodução / Instagram