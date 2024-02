Ivete Sangalo celebra aniversário das filhas gêmeas: 'Carnaval completo'

Carnaval especial! Ivete Sangalo celebra aniversário de seis anos de suas herdeiras com Daniel Cady, Marina e Helena; veja como elas cresceram

O Carnaval é mais que especial para a cantora Ivete Sangalo. Além de amar a folia, a artista comemora neste sábado, 10, o aniversário de suas filhas gêmeas, Marina e Helena, que completam seis anos de vida.

Com uma foto ao lado das garotas, a apresentadora encantou ao homenageá-las com um pouco de Carnaval. Ivete Sangalo relembrou o nascimento das garotas e comentou como elas impactaram sua vida e de seu marido, o nutricionista Daniel Cady, com quem já tinha o filho mais velho, Marcelo Cady, de 13 anos.

"Era madrugada do sábado de carnaval. Na avenida do meu coração o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas,meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo. Meu Deus , como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tao preciosas", falou a mamãe coruja.

"Sábado de carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito. Minhas filhas Marina e Helena,a mamãe esperou muito a chegada desse amor. Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado,saude,proteção e uma vida de leveza e alegria. To aqui inteira pra vcs! Eu,o papai @danielcady o mão Celo para amar e zelar por vcs.Feliz aniversário filhas. O meu carnaval está completo. Obrigada Deus", declarou-se a famosa para a duplinha.

Nos últimos dias, Ivete Snagalo parou seu show ao perceber que tinha um fã passando mal na multidão. A cantora só prosseguiu com a apresentação após os oficiais resolverem a situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo revela frase marcante do filho

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela em conversa com o podcast sobre maternidade, Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.

Embora tenha parecido forte, a cantora pediu ajuda para um profissional. "Ele tinha 8 anos e meio. Ele desceu para ir ao mar com o pai. Liguei para a minha terapeuta e 'buáa"'. E ela falou: 'Não. Não deixe seu filho falar isso para você, não. Ele pode até sentir, mas não pode falar isso para você, não'", disse.

Foi então que Ivete Sangalo procurou o filho e explicou que o que ele fez foi grave. "Nunca mais diga para a sua mãe isso. Porque eu sofri muito. Você nunca mais diga isso para a mamãe. Você pode até sentir, chama seu pai para dividir e não guarda só para você. Mas, pelo amor de Deus, não faça mais isso com mamãe. Porque eu fui ao inferno e voltei", disse.