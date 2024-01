Sheila Mello leva os fãs à loucura ao surgir com Jacaré: "Vocês são incríveis"

Nas redes sociais, a dançarina Sheila Mello postou uma foto ao lado de Jacaré e agradeceu pela linda amizade que eles contruíram

Sheila Mello usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 18, para exaltar sua amizade com Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré. No Instagram, a loira postou uma foto em que aparace ao lado do amigo, com quem dançava na época grupo 'É o Tchan!', e rasgou elogios para ele.

"Você é uma das pessoas que mais admiro no mundo, sua integridade, verdade e sentimento de justiça são algumas das suas qualidades que mais brilham em você, é uma grande honra saber que construí minha história profissional ao lado de alguém assim!", afirmou a artista no começo do texto.

Em seguida, Sheila agradeceu Jacaré por sempre estar ao seu lado e por trazê-la para realidade quando estava perdendo sua essência. "Várias vezes onde eu estava perdendo a minha essência, você soube o que falar, me trazer para a realidade, serei eternamente grata por isso! Encho a boca para falar que você é meu AMIGO! Obrigada pelas coreografias, pela amizade e inspiração que você sempre foi para mim!", completou a postagem.

Os internautas foram à loucura com a postagem. "Seus maravilhosos", disse uma seguidora. "Que lindo saber ser grata, elogiar e não ter vergonha de falar", escreveu outra. "Suas pessoas de um talento incomparável e de um caráter lindo! Sou muito fã como artistas e sou mais fã ainda como pessoas, vocês são incríveis", afirmou a dançarina Rosiane Pinheiro.

Em novembro do ano passado, Sheila Mello encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique ao lado do avô, que completou 96 anos de vida. Na ocasião, a dançarina e eterna loira do grupo 'É o Tchan' fez questão de homenageá-lo.

"96 anos do meu herói! Vô, você é inspiração para todos, essa dignidade que fez questão de ensinar aos seus! Obrigada Deus por me presentear com esse colo amoroso! #amordevô", declarou a famosa ao postar no feed do Instagram um clique abraçada com o avô. Confira a publicação!