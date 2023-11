Sheila Mello surge em clique raro ao lado do avô: "Colo amoroso"

A dançarina Sheila Mello postou um clique ao lado do avô e prestou uma homenagem em seu aniversário

Sheila Mello encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique ao lado do avô. Nesta quinta-feira, 2, ele completou 96 anos de vida, e a dançarina e eterna loira do grupo 'É o Tchan' fez questão de homenageá-lo.

"96 anos do meu herói! Vô, você é inspiração para todos, essa dignidade que fez questão de ensinar aos seus! Obrigada Deus por me presentear com esse colo amoroso! #amordevô", declarou a famosa ao postar no feed do Instagram um clique abraçada com o avô.

Os fãs de Sheila deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns ao seu avô. Deus continue abençoando", disse uma seguidora. "Que maravilha! Que privilégio! Parabéns para ele", falou outra. "Que sorte você tem por ainda ter a avô, deve ser tão emocionante, tanta experiência, tantas histórias, amor e carinho", afirmou uma terceira.

Recentemente, Sheila homenageou o ex-marido, Fernando Scherer, o Xuxa, nas redes sociais. Exibindo registros cheios de amor dele ao lado da herdeira, Brenda Scherer, de 10 anos, fruto do casamento que viveram por oito anos, a artista enalteceu as virtudes do ex. "Hoje é um dia especial para um homem incrível, o pai da minha filha. Não gosto de usar o termo "meu ex" pois, mesmo em caminhos diferentes, você Queiroz, é muito presente, nossa parceria é forte, dividir a missão de vida de educar e aprender com essa alma que colocamos juntos nesse plano, é um privilégio! Feliz aniversário! Que este novo ano de vida lhe traga ainda mais realizações e momentos de felicidade ao lado da nossa filha", escreveu ela.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello ostenta corpão

Nesta última quarta-feira, 1º, a dançarina Sheila Mello deu um show de beleza em sua rede social ao postar uma foto com seu novo visual. Iniciando o mês com tudo, a artista esbanjou suas curvas torneadas em grande estilo.

Sentada em uma cadeira, ela exibiu seu pernão desenhado ao eleger um vestido branco curtinho. Fazendo carão com os novos cabelos, a musa não passou despercebida pelos internautas. "Começando novembro com agradecimentos para essa pessoas incríveis que cuidaram da minha beleza", disse ela na legenda. Confira o novo visual!