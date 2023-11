Com seu novo cabelo, Sheila Mello surge arrebatadora ao ostentar pernão: 'Poderosa'

De visual renovado, Sheila Mello surge deslumbrante e impacta com pernas torneadas

A dançarina Sheila Mello deu um show de beleza nesta quarta-feira, 01, em sua rede social ao postar uma foto com seu novo visual. Iniciando o mês com tudo, a artista esbanjou suas curvas torneadas em grande estilo.

Sentada em uma cadeira, ela exibiu seu pernão desenhado ao eleger um vestido branco curtinho. Fazendo carão com os novos cabelos, a musa não passou despercebida pelos internautas. "Começando novembro com agradecimentos para essa pessoas incríveis que cuidaram da minha beleza", disse ela na legenda.

Nos comentários, a famosa logo foi coberta de elogios. "Nossa! Foto linda com uma elegância", falaram os fãs. "Maravilhosa", admiraram os internautas. "Belíssima", enalteceram outros.

Nas últimas semanas, Sheila Mello surpreendeu ao postar uma série de fotos de seu ex-marido, Fernando Scherer. Vale lembrar que, eles se conheceram em 2009 durante a participação que realizaram em A Fazenda 2. No ano seguinte, eles se casaram e se separaram após oito anos de união, em 2018. Eles são pais de Brenda Scherer, de 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello revela decepção após fim do casamento

Com exemplos de mulheres fortes em sua família, que suportaram vários problemas, Sheila Mello comentou que quando vivenciou o fim do casamento ficou muito decepcionada. Fazendo terapia, ela aprendeu a lidar com os sentimentos e compreender melhor o que estava passando.

"Fiquei muito decepcionada comigo, que eu tava em terapia, cheguei pra Dani brava, 'como assim tenho 40 anos, porque eu tô tão mal?'", falou que se questionou até que a terapeuta a questionou sobre quantas vezes havia encarado o fim do casamento em sua vida. "Nenhuma, falei 'opa', é verdade faz sentido, porque o que eu entendo tenho uma falsa impressão, a gente ta numa época que é muito valorizado, fazer, tá disponível", analisou.