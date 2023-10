Sheila Mello faz declaração para o ex-marido, Fernando Scherer: ''Nossa parceria é forte''

Separada desde 2018 de Fernando Scherer, o Xuxa, Sheila Mello faz declaração para o pai de sua filha e revela que não gosta de chamá-lo de 'ex'

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello mostrou mais uma vez que tem uma ótima convivência com o pai de sua filha e ex-marido, Fernando Scherer, o Xuxa. Nesta sexta-feira, 06, a loira não deixou o aniversário dele passar em branco e fez uma homenagem na rede social.

Exibindo registros cheios de amor dele ao lado da herdeira, Brenda Scherer, de 10 anos, fruto do casamento que viveram por oito anos, a artista enalteceu as virtudes do ex-esposo. Na declaração, a loira ressaltou que ele é muito presente e auxilia na educação da menina. Sheila ainda comentou que não gosta de chamá-lo de "ex".

"Hoje é um dia especial para um homem incrível, o pai da minha filha. Não gosto de usar o termo “meu ex” pois, mesmo em caminhos diferentes, você Queiroz, é muito presente, nossa parceria é forte, dividir a missão de vida de educar e aprender com essa alma que colocamos juntos nesse plano, é um privilégio!", falou.



A famosa então desejou tudo de bom para ele. "Feliz aniversário! Que este novo ano de vida lhe traga ainda mais realizações e momentos de felicidade ao lado da nossa filha", escreveu ela para o ex-atleta.

Vale lembrar que, Sheila Mello e Fernando Scherer se conheceram em 2009 durante a participação que realizaram em A Fazenda 2. No ano seguinte, eles se casaram e se separaram após oito anos de união, em 2018. Eles são pais de Brenda Scherer, de 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello revela decepção após fim do casamento

Com exemplos de mulheres fortes em sua família, que suportaram vários problemas, Sheila Mello comentou que quando vivenciou o fim do casamento ficou muito decepcionada. Fazendo terapia, ela aprendeu a lidar com os sentimentos e compreender melhor o que estava passando.

"Fiquei muito decepcionada comigo, que eu tava em terapia, cheguei pra Dani brava, 'como assim tenho 40 anos, porque eu tô tão mal?'", falou que se questionou até que a terapeuta a questionou sobre quantas vezes havia encarado o fim do casamento em sua vida. "Nenhuma, falei 'opa', é verdade faz sentido, porque o que eu entendo tenho uma falsa impressão, a gente ta numa época que é muito valorizado, fazer, tá disponível", analisou.