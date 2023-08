Sheila Mello revela decepção após fim do casamento com Fernando Scherer: ''Brava''

Dançarina Sheila Mello revela que ficou decepcionada após separação com o pai de sua filha, o ex-atleta Xuxa

A dançarina Sheila Mello fez uma revelação sobre uma fase de sua vida. Nesta segunda-feira, 14, a famosa compartilhou um trecho de uma live falando sobre ter ficado brava com ela mesma após ter se separado do pai de sua filha, o ex-atleta Fernando Scherer.

Com exemplos de mulheres fortes em sua família, que suportaram vários problemas, a artista comentou que quando vivenciou o fim do casamento ficou muito decepcionada. Fazendo terapia, ela aprendeu a lidar com os sentimentos e compreender melhor o que estava passando.

"Fiquei muito decepcionada comigo, que eu tava em terapia, cheguei pra Dani brava, 'como assim tenho 40 anos, porque eu tô tão mal?'", falou que se questionou até que a terapeuta a questionou sobre quantas vezes havia encarado o fim do casamento em sua vida. "Nenhuma, falei 'opa', é verdade faz sentido, porque o que eu entendo tenho uma falsa impressão, a gente ta numa época que é muito valorizado, fazer, tá disponível", analisou.

Sheila Mello então falou sobre a sua mãe ter assumido o lar após o abandono do pai. "Meu pai abandonou o lar, minha mãe colocou ele pra fora, ele era alcoólatra, minha avó paraibana sustentou o lar, minha mãe teve que dar conta de 4 filhos trabalhando em 3 empregos, quando chegou minha vez, 'tenho que continuar', quando eu cheguei ali em terapia, eu não dava voz a minha vulnerabilidade, porque eu só via mulheres potentes", falou o que sentiu.

Sheila Mello e Fernando Scherer se conheceram em 2009 durante a participação que realizaram em A Fazenda 2. No ano seguinte, eles se casaram e se separaram após oito anos de união, em 2018. Eles são pais de Brenda Scherer, de 10 anos.

Fernando Scherer, o Xuxa, reúne a ex e a atual mulher em evento

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, mostrou personalidade durante um evento ao lado de seus familiares em São Paulo. Na ocasião, ele reuniu a sua atual mulher, e a sua ex, para prestigiar a festa junina na escola da filha.

Nas fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram, o pai de Isabella Scherer posa agarradinha com a empresária Dianeli, seu atual amor, com quem trocou alianças há poucas semanas, e com a dançarina Sheila Mello, com quem viveu um romance de oito anos, além da filha do ex-casal, Brenda, de nove anos de idade.

"Criei um dia incrível em família e como foi o seu dia?!", escreveu ele na legenda da postagem, acompanhado pelas hashtags #pulafogueira #arraiá #familia #alegria #festajunina. Claro que os fãs e seguidores, apaixonados pela família não deixaram de comentar e alguns, inclusive, elogiaram a maturidade dos artistas.

“Muito lindo de se vê que o respeito entre vocês. Quem ganha com isso é a filha de vocês. Parabéns admiração total”, escreveu um internauta.“Que show, muito importante para os filhos e a família em si. Já te admirava muito agora então ,que Deus abençoe grandemente vocês”, comentou outro. “Acho tão lindo quando um casal se separa e continua super de boa como vocês ”, disse mais um.

