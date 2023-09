Sheila Mello marca presença na festa dos filhos de sua ex-enteada, Isabella Scherer

Sheila Mello exibe foto inédita com a filha, Brenda, e a ex-enteada, Isabella Scherer, na festa de aniversário dos gêmeos Bento e Mel

A dançarina Sheila Mello mostrou que mantém uma boa relação com a sua ex-enteada, a influencer Isabella Scherer, que é filha do seu ex-marido, Fernando Scherer. Neste final de semana, Isabella reuniu seus amigos e familiares para celebrar o primeiro ano de vida dos filhos gêmeos, Bento e Mel, frutos do casamento com Rodrigo Calazans, e contou com a presença da ex-madrasta.

Nas redes sociais, Sheila mostrou uma foto com Isabella e também com sua filha, Brenda, e os gêmeos. Na legenda, ela contou que a filha adora ser tia dos sobrinhos.

"Ontem foi o dia de abençoar a vida desses bebês que completam 1 aninho e que chegaram explodindo a família de alegria! @isascherer @calaza Parabéns! Tia Brenda tá toda toda com os sobrinhos mais lindos!", declarou na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello relembra o fim do casamento com Fernando Scherer

Recentemente, a dançarina Sheila Mello fez uma revelação sobre uma fase de sua vida. A famosa compartilhou um trecho de uma live falando sobre ter ficado brava com ela mesma após ter se separado do pai de sua filha, o ex-atleta Fernando Scherer.

Com exemplos de mulheres fortes em sua família, que suportaram vários problemas, a artista comentou que quando vivenciou o fim do casamento ficou muito decepcionada. Fazendo terapia, ela aprendeu a lidar com os sentimentos e compreender melhor o que estava passando. "Fiquei muito decepcionada comigo, que eu tava em terapia, cheguei pra Dani brava, 'como assim tenho 40 anos, porque eu tô tão mal?'", falou que se questionou até que a terapeuta a questionou sobre quantas vezes havia encarado o fim do casamento em sua vida. "Nenhuma, falei 'opa', é verdade faz sentido, porque o que eu entendo tenho uma falsa impressão, a gente ta numa época que é muito valorizado, fazer, tá disponível", analisou.

Sheila Mello então falou sobre a sua mãe ter assumido o lar após o abandono do pai. "Meu pai abandonou o lar, minha mãe colocou ele pra fora, ele era alcoólatra, minha avó paraibana sustentou o lar, minha mãe teve que dar conta de 4 filhos trabalhando em 3 empregos, quando chegou minha vez, 'tenho que continuar', quando eu cheguei ali em terapia, eu não dava voz a minha vulnerabilidade, porque eu só via mulheres potentes", falou o que sentiu.