Ex de Sheila Mello é criticado após look despojado em foto: "Igual mendigo"

Ex de Sheila Mello é criticado após escolher visual inusitado para evento na escola da filha, Brenda Scherer

Ex-marido da dançarina Sheila Mello, o ex-nadador Fernando Scherer foi criticado nas redes sociais após escolher um look despojado para uma apresentação da filha na escola.

Ele reencontrou a ex, apareceu sorridente em um clique em família, mas foi duramente atacado. O bonitão apareceu com uma calça vermelha, camiseta, camisa xadrez e tênis colorido. O visual não agradou alguns seguidores.

"Fico passada com esse povo rico que se vestem igual mendigo", disse um. "E essa roupa dele? Não entendi nada", escreveu outro. "Gente, pra que se vestir assim?", escreveu outro.

Outros fãs saíram em defesa de Xuxa, que prestigiou a herdeira. "Quantos filhos de pais separados gostariam da presença dos dois em dias de festa na escola e vocês preocupados com a roupa", elogiou um. "Meu olha que ponto chegamos as pessoas falando da roupa, vão procurar o que fazer", declarou outro.

Fernando Scherer e Sheila Mello foram casados entre 2010 e 2018 e são pais da lindíssima Brenda Scherer. Mesmo após o fim do relacionamento, os dois mantém uma relação de muito respeito e carinho e sempre estão juntos.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Filha de Sheila Mello rouba a cena em passeio com a mãe coruja

Na noite desta quarta-feira, 3, a dançarina Sheila Mello aproveitou para curtir um passeio com a filha, Brenda, fruto do antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. As duas marcaram presença em uma exposição em um shopping de São Paulo.

Na entrada do evento, elas posaram juntas para fotos e Brenda roubou a cena. A pré-adolescente mostrou que está crescendo a cada dia e já está chegando perto da altura de sua mãe.

Em março deste ano, Brenda completou 10 anos de vida e ganhou uma declaração de amor da mamãe nas redes sociais."Dia de festa. Hoje é o dia da minha parceirinha de vida! 10 anos já! Só quero pedir para Deus protegê-la, colocar em sua vida belas histórias! Filha, você foi muito esperada, é muito amada, quero que você se nutra desse amor para ir para o mundo com o coração aquecido e forte! Estarei eternamente ao seu lado para abençoar, proteger! Viva a vida minha filha! Te amo mais que tudo! Feliz aniversário!", completou a loira.