Sheila Mello exibe sua beleza impecável em álbum de fotos

A dançarina Sheila Mello celebra a chegada do verão ao relembrar fotos com looks de praia em vários momentos de diversão

A dançarina Sheila Mello elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 22, ao compartilhar um álbum de fotos apenas com looks de praia. A estrela relembrou várias fotos de biquínis e maiôs enquanto aproveitava dias de sol na praia ou na piscina para celebrar a chegada do verão.

Nas fotos, ela ostentou a sua beleza impecável ao deixar à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas em vários cliques ao ar livre.

Na legenda do post, a estrela falou sobre a chegada do verão. "Me conta, qual a tua estação favorita? A minha vem depois do verão, mas ele também tem seu lugar no meu coração! Um #photodump bem piscina, praia, mar e sol para celebrar a chegada de mais um verão! A nova estação se inicia hoje e só espero que seja piedosa! Não esqueçam de se hidratar bastante e do protetor solar", escreveu.

View this post on Instagram A post shared by Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello rebate críticas após plástica

Há pouco tempo, Sheila Mello surpreendeu a todos ao investir R$ 80 mil em algumas cirurgias plásticas para o tratamento de flacidez. Logo depois, a ex-dançarina do grupo 'É o Tchan' revelou os motivos por trás da transformação em seu visual, além de detalhar todos os procedimentos pelos quais já passou e rebater as críticas sobre como gasta seu dinhiero.

Antes de revelar quais foram as motivações por trás das novas mudanças, Sheila contou que começou a pensar em mudar seu corpo depois que entrou para o ‘É o Tchan’: “Se é para falar de plástica, a gente tem que voltar no tempo, porque essa não é a primeira que eu faço. O ano era 99”, a loira confessou que já passou por uma série de intervenções.

Sheila contou que aliou os procedimentos ao seu trabalho: “Eu lembro de um comentário de uma mulher elogiando minha forma, mas destacando que 'faltava uma cintura nela'. E comentários como esse, mais a vontade de aproveitar as oportunidades que apareceriam, fazer dinheiro com beleza... questionei qual jogo eu precisava fazer”, disse.

Com o tempo, a dançarina foi aumentando sua lista de procedimentos, principalmente na região dos seios: “Ao longo desse caminho coloquei mais um peito, e um peito maior e um menor e um menor”, entregou. Mas Sheila decidiu parar de se submeter a mesa de cirurgia após fazer uma promessa para sua mãe.

No entanto, tudo mudou quando ela descobriu que teria que passar por uma nova operação: "Aí um dia eu percebi um carocinho crescendo na minha barriga, fui no médico e no exame clínico ele viu que eu estava com duas hérnias e teria que operar. Por que não aproveitar para resolver coisas que estavam me incomodando?”, refletiu.

Sheila revelou que passou por alguns procedimentos estéticos de alto padrão para diminuir a flacidez na barriga e também nas costas. Por fim, a ex-dançarina contou que recebeu muitas críticas por conta das intervenções, mas que tenta não se preocupar com a opinião alheia: “Continuo pagando minhas continhas sozinha”, brincou.