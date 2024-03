Sheila Mello impressiona ao posar ao lado da filha e do ex-marido: 'Maduros’

Separados desde 2018, Sheila Mello celebra conquista profissional ao lado de sua filha, Brenda, e do ex-marido, Fernando Scherer, o Xuxa

Na noite da última terça-feira, 6, Sheila Mello celebrou uma conquista profissional: o lançamento de sua própria empresa de estética. Entre os presentes estavam amigos e familiares que prestigiaram o evento. Apesar da separação em 2018, Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, marcou presença ao lado da filha do ex-casal, Brenda Scherer.

Em seu perfil oficial no Instagram, Sheila abriu um álbum de fotos do evento de comemoração e agradeceu pelo apoio dos entes queridos. Nos registros, ela posa ao lado da sua filha, que aos 10 anos já está bem crescida. A pequena estava usando maquiagem, acessórios e um look estiloso para celebrar o momento especial ao lado da mãe.

Além de posar com a herdeira, Sheila também tirou algumas fotos com o ex-marido, que compareceu ao evento ao lado de sua atual companheira. No ano passado, o atleta olímpico se casou novamente com a empresária Dianneli Geller. Apesar do novo relacionamento, eles continuam amigos e costumam fazer aparições juntos.

Na legenda, a mais nova empresária abriu o coração sobre sua nova fase e celebrou a novidade ao lado dos amigos: “Os novos ciclos são vividos com novos sentimentos, o de ser insuficiente me visita sempre nesse momento, mesmo tendo uma história incrível de vitórias, a vulnerabilidade mesmo necessária é bem doída”, ela iniciou.

“Por isso precisamos ter quem nos ajude a construir essas pontes entre a força e fraqueza”, Sheila agradeceu a presença de seus aliados. Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios ao ex-casal e a herdeira deles: “Isso se chama pais maduros”, disse uma fã. “A filha da Sheila parece mais a Sheila que a própria Sheila!”, opinou mais uma. "Ela cresceu muito", disse uma terceira.

Vale lembrar que Sheila deu à luz sua única filha em 2013, antes do término de seu casamento com Xuxa. Por outro lado, o nadador tem outra filha famosa, fruto de um relacionamento anterior. Ele é pai da atriz e campeã do Masterchef, Isabella Scherer, e até já tem dois netinhos gêmeos, Mel e Bento, que tem um ano de idade.

Sheila Mello fez declaração para o ex-marido:

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello mostrou mais uma vez que tem uma ótima convivência com o pai de sua filha e ex-marido, Fernando Scherer, o Xuxa. No final do ano passado, a loira não deixou o aniversário dele passar em branco e fez uma homenagem na rede social.

Exibindo registros cheios de amor dele ao lado da herdeira, Brenda Scherer, de 10 anos, fruto do casamento que viveram por oito anos, a artista enalteceu as virtudes do ex-esposo. Na declaração, a loira ressaltou que ele é muito presente e auxilia na educação da menina. Sheila ainda comentou que não gosta de chamá-lo de "ex".