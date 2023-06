Fernando Scherer, o Xuxa, exibe vídeo dos seus votos no casamento

Recém-casado com Dianeli Geller, Fernando Scherer, o Xuxa, emociona ao exibir vídeo com trecho de sua cerimônia de casamento

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, emocionou seus fãs ao exibir um vídeo com um trecho de sua cerimônia de casamento com Dianeli Geller. Os dois subiram ao altar há poucas semanas em uma celebração intimista e ao ar livre em Florianópolis, Santa Catarina. Agora, ele revelou um momento de como foi o seu voto para a noiva.

“Eu me sinto pronto não para te amar, para me amar e para receber o teu amor. E transbordar esse amor para ti. Pois de mãos dadas com você, eu sou mais forte”, disse ele no vídeo.

Na legenda, o artista refletiu sobre como vê o amor. "Quando procuramos o amor no outro, estamos ainda na falta, na escassez do amor… andamos como pedintes de amor… Quando realmente sentimos o amor verdadeiro, começamos reconhecendo o amor por nós mesmos e desse sentimento e decisão transbordamos ao nosso entorno e em tudo que fazemos, começando com a pessoa que escolhemos para andar lado lado nesta jornada! Segurando a sua mão meu amor somos mais fortes!", disse ele.

Declaração de amor da esposa do Xuxa

Há pouco tempo, Dianelli escreveu uma declaração de amor para Scherer nas redes sociais e falou sobre a parceria deles na vida. "Quando o amor transborda e é real e verdadeiro, ele não te cega, ao invés disso ele te deixa ainda mais consciente. O amor real alimenta e nutre a rede de apoio mútua, um soma na vida do outro, são contribuição, ambos permitem o outro Ser e expressar quem realmente se é, se dão espaço, mesmo querendo estar mais perto do que nunca, porque sabem, ou melhor, sentem que a conexão está além da proximidade dos corpos. Se olham nos olhos, sem tentar preencher o silêncio, porque sabem que é no silêncio que é possível escutar a voz de Deus, a voz interna de cada um, que só é possível escutar a música no intervalo de silêncio entre as notas…", disse ela.

E completou: "É “meu” companheiro, Fernando Scherer, a cada dia, a cada respiração, a cada intervalo entre os pensamentos, notas e batimentos cardíacos, pulsa o amor, o bem querer de se querer bem…e se constrói a cada momento presente uma nova oportunidade de contemplação. Reconheço e agradeço a plenitude de Ser ao seu lado! Em profundo amor, admiração e respeito, eu honro esta jornada ao seu lado, honro todos nossos ancestrais e descendentes. E pra não perder a piada e nosso bom humor “ mandei bem no xaveco místico hein”. Só pra dizer que… Simplesmente amo te e me amo".