Quem é Dianeli Geller? Ela se casou com o ex-nadador Fernando Scherer neste sábado

Saiba mais sobre Dianeli Geller, a nova esposa do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Eles oficializaram o casamento neste final de semana

Neste sábado, 27, o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, se casou com a empresária Dianeli Gellerem uma cerimônia ao ar livre em Florianópolis, Santa Catarina, neste sábado, 27. Ao longo dos últimos anos, eles viveram um romance discreto e longe dos holofotes. Assim, a chegada do dia do casamento deles surpreendeu os fãs.

Scherer e Geller são parceiros na vida pessoal e também profissional. Eles estão juntos há alguns anos e dão cursos de autoconhecimento juntos, além de aparições nas redes sociais na plataforma da escola de meditação que ela criou com uma sócia.

Dianeli Geller é formada em Educação Física, já trabalhou como personal trainer e já foi jogadora da seleção brasileira de handebol. Hoje em dia, ela é coordenadora do curso de formação de instrutores de meditação, instrutora de meditação e yoga.

Ela tem uma boa relação com a família de Scherer. Tanto que, recentemente, ela posou com os netos gêmeos dele, Mel e Bento - filhos de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans - em um post no Instagram. "A Isa que é aniversariante, mas nós os avós que ganhamos presentes com a fofura dos netinhos, né amorzão? Mel e Bento! Mesmo sendo uma avó de tabela ;) já amo esses dois seres que tive a honra e alegria de presenciar a primeira inspiração no momento em que vieram ao mundo, momento emocionante que ficará gravado em minha memória para sempre", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dianeli Geller (@dianeligeller)

Há pouco tempo, o ex-nadador falou sobre a parceria do casal. "Parceiros na vida e no V.I.D.A.. Um olhar, o silêncio e sua energia me fazem te sentir mais do que mil palavras. Gratidão por SER, e expressar a sua verdade. Nossas trocas, nossas vidas e nossas experiências são os alicerces e base de quem somos, gratidão pôr cada troca, mesmo as que geram conflitos internos, mas que me fazem olhar pra mim e aprender ainda mais e me faz evoluir e crescer", disse ele.