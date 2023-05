Fernando Scherer, o Xuxa, se casa em cerimônia ao ar livre com Dianeli Geller

O ex-nadador Fernando Scherer oficializou seu casamento com Dianeli Geller em Florianópolis neste sábado, 27

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, está oficialmente casado! Ele subiu ao altar com a empresária Dianeli Geller em uma cerimônia ao ar livre em Florianópolis, Santa Catarina, neste sábado, 27.

A noiva apareceu deslumbrante com um vestido branco tradicional, com direito a renda, grinalda e flores no cabelo. Por sua vez, o noivo usou uma camisa azul com colete branco e calça branca.

Os dois estão juntos há cerca de dois anos e contaram com a presença de amigos e familiares. Inclusive, ele teve a companhia de sua filha mais velha, Isabella Scherer, que foi ao casamento do pai com o marido, Rodrigo Calazans, e os filhos gêmeos, Mel e Bento.

++ Quem é Dianeli Geller? Ela se casou com o ex-nadador Fernando Scherer neste sábado

Há pouco tempo, Dianelli escreveu uma declaração de amor para Scherer nas redes sociais e falou sobre a parceria deles na vida. "Quando o amor transborda e é real e verdadeiro, ele não te cega, ao invés disso ele te deixa ainda mais consciente. O amor real alimenta e nutre a rede de apoio mútua, um soma na vida do outro, são contribuição, ambos permitem o outro Ser e expressar quem realmente se é, se dão espaço, mesmo querendo estar mais perto do que nunca, porque sabem, ou melhor, sentem que a conexão está além da proximidade dos corpos. Se olham nos olhos, sem tentar preencher o silêncio, porque sabem que é no silêncio que é possível escutar a voz de Deus, a voz interna de cada um, que só é possível escutar a música no intervalo de silêncio entre as notas…", disse ela.

E completou: "É “meu” companheiro, Fernando Scherer, a cada dia, a cada respiração, a cada intervalo entre os pensamentos, notas e batimentos cardíacos, pulsa o amor, o bem querer de se querer bem…e se constrói a cada momento presente uma nova oportunidade de contemplação. Reconheço e agradeço a plenitude de Ser ao seu lado! Em profundo amor, admiração e respeito, eu honro esta jornada ao seu lado, honro todos nossos ancestrais e descendentes. E pra não perder a piada e nosso bom humor “ mandei bem no xaveco místico hein”. Só pra dizer que… Simplesmente amo te e me amo".