Esposa de Robert Downey Jr revela a regra das ‘duas semanas’ em seu casamento

Casada há 18 anos, a esposa de Robert Downey Jr conta o truque do casal para manter o casamento duradouro fortalecido

O ator Robert Downey Jr é casado há 18 anos com Susan. Agora, ela contou o segredo deles para ter um casamento forte e duradouro. Em entrevista na revista People, ela contou que eles tem uma ‘regra das duas semanas’.

“Temos uma regra das duas semanas, que muitas vezes parece muito longa, mas não passamos mais de duas semanas sem nos ver e sem reunir a família. Você mantém a regra básica de duas semanas e tenta não pensar muito à frente, porque muito do que fazemos é imprevisível”, disse ela, que também gosta de viajar com o marido quando ele precisa trabalhar por mais tempo fora de casa. “Felizmente, preferimos ser um circo itinerante quando podemos”.

Ela contou que consegue ter a flexibilidade necessária para encontrar o marido em qualquer lugar, já que é produtora e consegue trabalhar de qualquer lugar. “A boa notícia é que não estou na frente das câmeras e, como produtora, acabo tendo um pouco mais de flexibilidade em termos de localização, de onde eu precisaria estar. Eu realmente admiro e tenho muita empatia pelos casais que têm que estar na frente das câmeras, porque você fica preso e tem que fazer essas escolhas", disse ela.

Susan e Robert são pais de Exton, de 12 anos, e Avri, de 9 anos. Ele também é pai de Indio, de 30 anos.

Luciano Huck e Robert Downey Jr já trocaram mensagem nas redes sociais

Os atores que interpretam 'Os Vingadores', da Marvel, estão ativos em discutir a política brasileira e incentivar a votação. Dessa vez foi Robert Downey Jr. quem respondeu a um tweet de Luciano Huck sobre educação.

O apresentador do 'Domingão do Huck' escreveu em seu Twitter:"A educação é capaz de mudar a vida das pessoas e por isso precisa ser defendida! Do ensino básico de qualidade ao acesso às universidades, é preciso proteger e ampliar. É por isso que vou votar no domingo, bora #NemTodoHeróiUsaCapa".

Entre diversas respostas, a mais inacreditável foi a do intérprete do 'Homem de Ferro', que tuitou: "Exatamente, @LucianoHuck. Com a acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso. #NemTodoHeróiUsaCapa".

Como se a resposta do ator da Marvel já não fosse surreal o suficiente, ele ainda citou o quadro do programa do apresentador em que ele reforma carros velhos de pessoas que precisam de ajuda. "PS: Ainda está reformando latas velhas? Vamos conversar", escreveu.