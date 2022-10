Robert Downey Jr. conversa com Luciano Huck sobre educação no país

Ator Robert Downey Jr. perguntou se Luciano Huck ainda conserta "latas velhas"

Os atores que interpretam 'Os Vingadores', da Marvel, estão ativos em discutir a política brasileira e incentivar a votação. Dessa vez foi Robert Downey Jr. quem respondeu a um tweet de Luciano Huck sobre educação.

O apresentador do 'Domingão do Huck' escreveu em seu Twitter: "A educação é capaz de mudar a vida das pessoas e por isso precisa ser defendida! Do ensino básico de qualidade ao acesso às universidades, é preciso proteger e ampliar. É por isso que vou votar no domingo, bora #NemTodoHeróiUsaCapa".

Entre diversas respostas, a mais inacreditável foi a do intérprete do 'Homem de Ferro', que tuitou: "Exatamente, @LucianoHuck. Com a acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso. #NemTodoHeróiUsaCapa".

Como se a resposta do ator da Marvel já não fosse surreal o suficiente, ele ainda citou o quadro do programa do apresentador em que ele reforma carros velhos de pessoas que precisam de ajuda. "PS: Ainda está reformando latas velhas? Vamos conversar", escreveu.

Gostaram do crossover entre programa brasileiro e filme de super-herói?

