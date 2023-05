Isabella Scherer derrete internautas com momentos antes de seu casamento: ‘Tem que levar?’

Atriz e chef de cozinha Isabella Scherer revela momentos de correria que antecederam casório com Rodrigo Calazans

Nesta sexta-feira, 19, a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer (27) usou suas redes sociais para mostrar um pouco dos momentos que antecederam o casamento com o surfista e modelo Rodrigo Calazans (39), que aconteceu na última sexta-feira, 12. No vídeo, os pombinhos aparecem na maior correria para poder realizar o casório.

Isso porque o casal decidiu de última hora que queria oficializar a relação, e as imagens provam que houveram emoções fortes até o momento do tão esperado ‘sim, aceito’. Com registros dos bastidores do dia tão especial para os papais de Mel e Bento, é possível ver que tanto a chef quanto o surfista estavam quase esquecendo de levar seus próprios documentos de identidade para o cartório. "Indo para nosso pequeno casamento", escreveu a loira, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Rodrigo chega até a brincar que iria dizer ‘não’ para a noiva. “A Isabella é fogo, cara”, brincou ele. Depois, os pombinhos percebem que estão muito atrasados para o compromisso. Então, após as formalidades do casamento civil, Isabella Scherer e Rodrigo Calazans fizeram uma festa íntima para amigos e familiares, recebendo até a atriz Giovanna Grigio, que acabou pegando o buquê da noiva.

Isabella Scherer abre as portas de seu apartamento luxuoso:

A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer surpreendeu os seguidores na manhã da última quarta-feira, 17, ao usar as redes sociais para compartilhar detalhes de seu apartamento luxuoso em São Paulo, onde vive com o marido e os filhos gêmeos, Mel e Bento. Pelos stories, a campeã do reality culinário da Band, o Masterchef, detalhou suas obras de arte.

Com poltronas vintage desenhadas exclusivamente pelo designer Sergio Rodrigues, um quadro que imita um livro aberto da artista Ana Nitzan, além de uma parede com cardápios de diversos restaurantes emoldurados, Isabella se derreteu pela sala de sua casa e mostrou vários objetos especiais na residência mais que chiquérrima.