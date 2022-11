Giovanna Ewbank se despede de Madrid e mostra momentos da viagem

Apresentadora Giovanna Ewbank mostra detalhes de sua viagem por Madrid com seu marido Bruno Gagliasso

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 13h24

Neste sábado, 12, a apresentadora Giovanna Ewbank (36) compartilhou em suas redes sociais suas últimas fotos de sua viagem para Madrid, na Espanha. Na cidade para acompanhar seu marido, o ator Bruno Gagliasso (40), que apresentou um prêmio.

“Me despedindo de Madrid, do meu amor que continua trabalhando por aqui e desse hotel inexplicável que que nos acolheu tão bem durante esses dias”, escreveu a loira na legenda da sua publicação feita em seu perfil oficial no Instagram. Além disso, a gata rasgou o espanhol ao traduzir a legenda para a língua do país.

Nas fotos, Giovanna aparece ao lado de Bruno, além de mostrar detalhes de algumas construções históricas que existem na bela cidade espanhola. Além disso, ela posa na varanda e dentro do quarto do hotel em que ficou hospedada em Madrid.

“Perfeitos”, escreveu um dos seguidores da loira. “Como é possível vocês serem tão lindos? Sério! Pelo amor de deus, que casal lindo”, exaltou outra internauta fã do casal. “Você tá MUCHO internacional colocando legenda em dois idiomas hein?”, brincou uma terceira.

Veja a publicação de Giovanna Ewbank se despedindo de sua viagem por Madrid, na Espanha, junto de Bruno Gagliasso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)



Bless fez estrago em conta bancária de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Um dos convidados do podcast Quem pode, pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme (39), foi Antônio Fagundes (73) e os espectadores ficaram sabendo que o ator gosta de videogames, o que levou a uma curiosidade inusitada sobre um dos filhos de Ewbank e Bruno Gagliasso, o Bless.

Paes Leme comentava a facilidade com que o filho de Ewbank compra e joga em aplicativos de celular e que ele adora. A loira, então, comentou: "Inclusive, ele está de castigo, está dois meses sem jogar videogame".

Ela então contou sobre o prejuízo que tomou do filho: "Porque ele sabe que não pode comprar games e aí ele pede. A gente vê se pode, se não tem muita violência. Mas teve uma noite que eu e Bruno estávamos vendo série e, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão de mais de R$ 1 mil".

"A gente desceu e falou com ele. Foi lá e comprou um monte de jogo que não podia. Está nervoso para voltar a jogar videogame... tadinho", desabafou a modelo.