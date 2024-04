Em meio de rumores de crise na amizade, Fernanda Paes Leme recebe flores de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank após o nascimento de sua filha, Pilar

Após o surgimento de rumores de uma crise em sua amizade, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme recebeu um presente do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Nesta quarta-feira, 24, a nova mamãe do pedaço, que acabou de dar luz a sua primeira filha, Pilar, mostrou que a amizade continua ao exibir detalhes do mimo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Fepa mostrou um lindo buquê de flores mistas que recebeu em nome do casal e de seus três filhos, Titi, Bless e Zyan. Ao publicar o clique, a famosa exaltou que amizade entre o trio. "Amamos tio @brunogagliasso, tia @giowebank, Titi, Bless e Zyan. Assim como amamos vocês SEMPRE e pra SEMPRE", escreveu ela.

Foto: Reprodução / Instagram

Os rumores da crise na amizade se iniciaram no aniversário de Bruno Gagliasso, quando Fernanda Paes Leme admitiu que se afastou do ator e de sua esposa, Giovanna Ewbank em declaração para celebrar a data especial. "Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", disse a apresentadora.

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme irão comandar programa juntas

Em meio das polêmicas sobre sua amizade, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme irão finalmente estrear um programa juntas na televisão. A dupla irá apresentar o Quem Não Pode, Se Sacode, atração do GNT, que será exibida nas noites de terça-feira.

O programa, gravado antes de Fepa dar à luz a Pilar, foi ao ar pela primeira vez na última terça-feira, 23, e a dupla surpreendeu ao surgirem juntas nas redes sociais. Nos cliques, elas mostraram alguns momentos do primeiro episódio do programa e divulgaram sua estreia.

"Nasceu!! O nosso 'Quem Não Pode Se Sacode' estreou ontem a noite, no GNT, e eu que gravei até meia noite, não consegui vir aqui falar e nem assistir com vocês esse novo filho tão amado!", legendou a esposa de Bruno Gagliasso em sua publicação.

"E nasce mais um filho... Agora o programa #QuemNãoPodeSeSacode, que é tipo um filho do #QuemPodePod, ESTREIA HOJE, 22h45 no @gnt. Eu e @GioEwbank, no comando, com participações muito especiais... Nada como ter amigos incríveis pra começar a temporada, né?! Obrigada, @pretagil, @hugogloss e @loracarola por terem preenchido com tanto amor (e loucuras) nosso palco. É entrevista? É! É game? É também. Tem auditório? Tem muitoooo! Tem Lookinhos? Opa, se tem... E muito mais. Vai ser uma delícia lembrar desse barrigão na tela e assistir aqui do outro lado com Pilar em meus braços. Uma maratona de gravações e um trabalho tão especial que saiu do youtube e ganhou sequência na TV. Demais isso! Mó orgulho! Espero vocês curtindo comigo, ou melhor, com a gente", escreveu Fernanda Paes Leme em sua publicação.