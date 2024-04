Com rumores de afastamento, Giovanna Ewbank posa ao lado de Fe Paes Leme

Com rumores de que a amizade estaria estremecida, Giovanna Ewbank posou ao lado de Fe Paes Leme para celebrar a estreia do 'Quem Não Pode, Se Sacode'

Nesta quarta-feira, 24, Giovanna Ewbank publicou um registro ao lado de Fernanda Paes Leme, em meio aos diversos rumores de um possível afastamento entre as duas. A publicação marca a estreia do Quem Não Pode, Se Sacode, gravado antes de Fepa dar à luz a Pilar. A atração é exibida pelo GNT, durante as noites de terças-feiras, e ficará disponível, também, no Globoplay.

"Nasceu!! O nosso 'Quem Não Pode Se Sacode' estreou ontem a noite, no GNT, e eu que gravei até meia noite, não consegui vir aqui falar e nem assistir com vocês esse novo filho tão amado!", legendou a esposa de Bruno Galiasso.

Para quem não acompanhou, Fernanda fez uma homenagem inusitada, confirmando o distanciamento com Gagliasso justamente no dia do aniversário do ator. Apesar de afirmar não entender completamente os motivos, a apresentadora desabafou sobre o rompimento e ainda mandou um recado direto para o marido da amiga. A publicação foi o suficiente para que os internautas repercutissem o assunto.

Giovanna Ewbank radicaliza o visual e surge ruivíssima pela primeira vez

Na última terça-feira, 23, Giovanna Ewbank surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma transformação radical em seu visual nas redes sociais. Deixando para trás sua marca registrada, o cabelo loiro, a esposa de Bruno Gagliasso apareceu com os fios ruivíssimos em um novo vídeo e acumulou muitos elogios.

Por meio de seu perfil no Instagram, Giovanna havia compartilhado que estava aprontando novamente em um salão de beleza, porém sem revelar muitos detalhes sobre a transformação. Depois de manter o mistério por horas, ela finalmente compartilhou um vídeo mostrando seu antes e depois com os fios alaranjados, ainda no cabeleireiro.

Na legenda, a apresentadora contou que a mudança era um desejo antigo que exigiu muita coragem: “UAU!! Sabe quando as coisas só fazem sentido quando você muda? Pois é, mores, MUDEI! São mais de 10 anos sonhando com essa cor e só agora tive a coragem de viver esse sonho. E posso falar? Mudar faz bem!!!”, Gioh refletiu sobre sua transformação.

“Agora eu entrei para o time das ruivas e tô completamente apaixonada por esse tom Sweet Cherry, e aí, vocês gostaram???”, a apresentadora questionou os seguidores, que encheram os comentários com elogios. Inclusive, Gagliasso fez questão de exaltar o novo visual da esposa publicamente: “Você é a mais linda do mundo, meu amor!”, o ator se derreteu.