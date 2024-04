Giovanna Ewbank radicaliza o visual e surge ruivíssima pela primeira vez

Giovanna Ewbank passou por transformação radical no visual e chocou os seguidores ao aparecer ruiva pela primeira vez; veja o resultado

Nesta terça-feira, 23, Giovanna Ewbank surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma transformação radical em seu visual nas redes sociais. Deixando para trás sua marca registrada, o cabelo loiro, a esposa de Bruno Gagliasso apareceu com os fios ruivíssimos em um novo vídeo e acumulou muitos elogios.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna havia compartilhado que estava aprontando novamente em um salão de beleza, porém sem revelar muitos detalhes sobre a transformação. Depois de manter o mistério por horas, ela finalmente compartilhou um vídeo mostrando seu antes e depois com os fios alaranjados, ainda no cabeleireiro.

Na legenda, a apresentadora contou que a mudança era um desejo antigo que exigiu muita coragem: “UAU!! Sabe quando as coisas só fazem sentido quando você muda? Pois é, mores, MUDEI! São mais de 10 anos sonhando com essa cor e só agora tive a coragem de viver esse sonho. E posso falar? Mudar faz bem!!!”, Gioh refletiu sobre sua transformação.

“Agora eu entrei para o time das ruivas e tô completamente apaixonada por esse tom Sweet Cherry, e aí, vocês gostaram???”, a apresentadora questionou os seguidores, que encheram os comentários com elogios. Inclusive, Gagliasso fez questão de exaltar o novo visual da esposa publicamente: “Você é a mais linda do mundo, meu amor!”, o ator se derreteu.

Muitos outros admiradores também aprovaram a mudança radical de Giovanna: “O olho ficou até mais azul!!! Lindíssima”, uma fã exaltou. “Você nasceu para ser ruiva”, disse mais um. “Caramba Gio!!!! 10 anos para você tomar a melhor decisão!!”, um terceiro se derreteu. “Meu Deus, eu tô chocada”, disse mais uma seguidora nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Vale lembrar que, embora seja a primeira vez que Giovanna aparece ruiva, ela já passou por diversas transformações capilares. Mãe dos pequenos Titi, de 10 anos, Bless, de oito, e Zyan, de três, ela já adotou fios bem loiros e curtos, além de megahair e franjinha. Foi só no final do ano passado que ela decidiu mudar drasticamente.

Com os fios mais escuros, mechas mais marcadas e um mega hair poderoso, Giovanna contou que era só o começo de uma transformação intensa: “Mudei de novo… e nem postei. Vocês perceberam que eu escureci o cabelo e estou mais castanha, minha cor natural? O que acharam??? Primeiro passo para mudar radical”, disse antes de ficar ruiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank celebra nascimento da filha de Fernanda Paes Leme:

Na última quinta-feira, 18, Fernanda Paes Leme deu à luz Pilar, sua primeira filha com o noivo Victor Sampaio. Amiga de longa data da atriz, a apresentadora Giovanna Ewbank celebrou o momento especial, apesar da colega ter revelado recentemente que se afastou do marido da amiga, Bruno Gagliasso; veja a declaração de Gioh.