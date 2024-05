Simony revela quanto gastou com tratamento contra o câncer

Simony revela que estava sem plano de saúde quando começou o tratamento contra o câncer e precisou gastar uma grande quantia

A cantora Simony surpreendeu ao contar quanto já gastou em seu tratamento contra o câncer. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino e fez o tratamento durante vários meses. Agora, ela contou que precisou desembolsar uma grande quantia porque estava sem plano de saúde.

Simony disse que gastou mais de R$ 500 mil em seu tratamento contra o câncer . "Quando descobri o câncer, eu estava sem plano de saúde. Tive que fazer o tratamento no particular. Gastei mais de meio milhão de reais. A gente vendeu um terreno ali, um negócio aqui, e conseguimos pegar essa grana. Agora eu tenho plano de saúde", disse ela.

E completou: "Hoje eu faço um tratamento caríssimo, que agora o plano de saúde vai começar a pagar, mas cada imunoterapia que eu faço, a cada 21 dias, é R$ 61 mil. Tenho que fazer dois anos desse tratamento. Já fiz um ano".

Inclusive, ela disse que precisou vender alguns bens. "Fico chateada quando as pessoas falam algumas coisas. Pô, trabalhei desde criança, tive que desfazer de algumas coisas minha. Nunca pedi nada para ninguém, apesar de ter amigos maravilhosos que me ofereceram, mas eu não quis e preferi vender um patrimônio para pagar o tratamento", afirmou.

Cabelo natural de Simony

A cantora Simony surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 2, ao mostrar seu cabelo natural. Ela estava em tratamento contra um câncer no intestino desde agosto de 2022, e se surpreendeu com o tamanho dos fios.

Nos Stories do Instagram, a artista mostrou o cabelo e falou sobre o crescimento dele. "Gente, olha isso. Esse cabelo é meu... Está muito grande o meu cabelo, socorro!", disse ela, ao contar que foi no salão de beleza para fazer manutenção.

Depois, no feed do Instagram, Simony postou duas fotos com os fios escovados. "É assim que Deus faz. Viva um dia de cada vez que tudo vai tomando seu devido lugar", escreveu a cantora na legenda da publicação.