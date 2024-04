Fabiana Justus compartilha que seu doador de medula óssea não é do Brasil

Após o transplante de medula óssea, Fabiana Justus contou o que sabe sobre seu doador até agora e esclareceu dúvidas dos seguidores sobre o tratamento

Nesta terça-feira, 23, Fabiana Justus aproveitou para responder alguns questionamentos dos seguidores à respeito de seu tratamento. Por meio dos Stories no Instagram, ela explicou que não precisou entrar em uma fila para receber o transplante de medula óssea, além de compartilhar o que sabe sobre seu doador.

"Existe uma confusão. O transplante de medula óssea não é como um transplante de órgão sólido. Não existe fila, porque o órgão sólido ele pode servir para várias pessoas. A medula óssea tem que ser compatível com uma pessoa", esclareceu ela ao ser questionada sobre o assunto.

E continuou: "As pessoas fizerem teste de compatibilidade e uma pessoa vai ser compatível com você como doador, entendeu? Então não tem fila, o cadastro está lá, todo mundo vai com um número e eles testam essa compatibilidade com todo mundo que tá no sistema o nacional e no Internacional".

Na sequência, a filha de Roberto Justus compartilhou o que sabe sobre seu doador. "No meu caso, encontraram fora do Brasil. A única informação que eu tenho é que é fora do Brasil e que é um homem o meu doador. Por enquanto, eu só posso saber isso. Depois, eu vou poder escrever carta e, possivelmente, conhecer, se Deus quiser. Mas não tem fila, ninguém corta fila, não existe isso. Existe a sorte de você encontrar alguém compatível com você, entendeu?", finalizou.

Fabiana Justus detalha rotina após o transplante

Após o sucesso do transplante de medula óssea, a influenciadora digital Fabiana Justus segue com o tratamento contra a leucemia e está realizando o acompanhamento semanal no hospital. Na manhã desta terça-feira, 23, a filha de Roberto Justus aproveitou o tempo de 'repouso' na unidade de saúde enquanto fazia reposição de magnésio para conversar com os seguidores.

Por meio de seus stories no Instagram, Fabiana revelou que ingere um total de 43 comprimidos por dia. Durante a explicação, ela contou que o transplante realizado por ela necessita de diversas medicações após o procedimento.

"O transplante alogênico (que é o que fiz, que as células são de outra pessoa) requer muitos remédios no pós. Tem os imunossupressores para a medula nova não rejeitar ou estranhar o corpo novo, tem protetor de fígado, corticoides, protetor gástrico, remédios para enjoo, antifúngico e antiviral (por conta da imunidade baixa), antibiótico profilático, magnésio… No total são 43 comprimidos ao dia", disse Fabiana Justus.

Em seguida, a influenciadora também falou sobre o apoio e força que tem recebido de sua mãe, Sacha Chryzman, desde o momento em que foi diagnosticada com leucemia, em janeiro deste ano. "Sua mamãe está morando na sua casa esses dias?", questionou uma internauta.

Fabiana Justus, então, respondeu: "Minha mãe parou a vida desde a primeira internação. Ela ficou comigo 22 dos 34 dias da primeira. Na segunda internação, combinamos dela ficar na minha casa com as crianças, o que foi ótimo para elas. Me deu uma paz saber que a vovó estava junto e ajudou a manter o coração delas calmo...".