Vídeo: Fabiana Justus chora ao raspar o cabelo em luta contra o câncer

Internada no hospital, Fabiana Justus emociona ao mostrar o vídeo de quanto decidiu raspar o cabelo durante a quimioterapia

A influenciadora digital Fabiana Justus raspou o cabelo durante o tratamento de quimioterapia contra a leucemia. Na manhã deste sábado, 10, ela mostrou um vídeo de como foi o processo de se despedir do cabelo comprido para assumir o visual careca.

Ela contou que os fios já estavam caindo por causa do tratamento e resolveu raspar tudo com a ajuda de sua família. No quarto do hospital, o marido dela, a mãe e os amigos rasparam o cabelo dela com uma maquininha.

Durante o processo, Fabi chorou e se emocionou, mas, no final, ela logo se acostumou com o novo visual e contou que está pronta para a próxima fase.

"Um beijo especial para todos que estão passando por processos parecidos. Não é fácil, mas confesso que me deu um alívio depois. Minha cabeça tá focada no final de tudo isso, aliás, no meu novo recomeço. Vamos tentar enxergar assim para tornar tudo (um pouco) mais leve. Ah! E fiz uma make levinha do jeito que eu me gosto, porque o mais importante de tudo era eu me reconhecer. E eu me reconheci! Tô aqui! Sem cabelo, mas com muito mais força. E com muito amor, como sempre, especialmente pelo meu parceiro de vida, sempre ao meu lado e agora mais do que nunca!", disse ela na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Fabiana Justus (@fabianajustus)

Roberto Justus faz homenagem para a filha

O empresário e apresentador Roberto Justus fez uma visita especial para sua filha Fabiana Justus, que está internada em um hospital de São Paulo para o tratamento da leucemia. Nesta sexta-feira, 9, ele exibiu uma foto com a herdeira após ela raspar o cabelo, que já estava caindo por causa da quimioterapia.

Na legenda foto, Justus falou sobre a admiração que sente pela filha. "Como é bom estar com ela! Quanta força e determinação ela está mostrando! E o que ela está linda? O amor que tenho por você é maior que qualquer dificuldade! Estamos juntos rumo à sua cura total meu amor", disse ele.