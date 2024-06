Tati Machado chora nos bastidores da Dança dos Famosos e explica o motivo

A apresentadora Tati Machado falou sobre sua classificação para a semifinal do Dança dos Famosos e confessou que chorou nos bastidores

A apresentadora Tati Machado falou sobre sua classificação para a semifinal do Dança dos Famosos em um papo com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, 24. Ela falou sobre a emoção de ter passado para a próxima fase e também lamentou a eliminação do ator Samuel de Assis da competição exibida no Domingão com Huck.

"Foi o programa mais difícil, porque foi a saída do Samuel de Assis e da Lari Parison, que fizeram parte do meu grupo lá no começo. Ele foi o meu melhor amigo na competição, foi aquele parceiro mesmo. A gente trocava mensagem todo dia, se falava o tempo todo. A gente ia para os afters juntos, a gente saía da gravação e ia curtir...", disse a apresentadora.

Em seguida, Tati Machado confessou: "Chorei horrores. E também chorei na tensão do que podia ter acontecido, porque foi quase... Mas gostei do resultado, porque consegui mostrar uma Tati diferente", ressaltou.

Após empate, decisão ficou por conta do público

No programa deste domingo, 23, Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo, Barbara Reis e Samuel de Assis se apresentaram ao som do ritmo espanhol. O júri técnico, composto por Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo, contou com a ajuda de Lilia Cabral e Gloria Groove como juradas artísticas para avaliar as apresentações.

Em primeiro lugar, Lucy Alves e Fernando Perrotti terminaram com 118 pontos acumulados. Na segunda posição, Amaury Lorenzo e Camila Lobo com 117,8. Tati Machado e Diego Maia finalizaram o pódio também com 117,8. Mas Barbara Reis e Vinicius Mello empataram com Samuel de Assis e Larissa Parison, com 117, cada dupla.

Dessa forma, a decisão ficou por conta do público. Após acontagem de votos, Barbara Reis e Vinicius Mello permaneceram na disputa. Já Samuel de Assis e Larissa Parison, por outro lado, foram eliminados da Dança dos Famosos.