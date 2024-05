Theodoro Cochrane abre relação com a mãe, Marília Gabriela: 'Somos grandes amigos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Theodoro Cochrane presta homenagem à Marília Gabriela e revela como jornalista o inspirou na carreira e no teatro

Dividindo os palcos com a mãe, Theodoro Cochrane (45) não esconde a admiração que tem por Marília Gabriela (75). Filho da apresentadora, o ator conta como ela a inspirou em sua carreira e abre a relação dos dois, que é explorada na peça A Última Entrevista de Marília Gabriela.

"Minha mãe teve toda a influência, indiretamente. Ela sempre foi oposta a eu entrar na carreira artística porque ela sabe o perrengue que é", conta, em entrevista à CARAS Brasil. "E eu sempre quis ser diferente da minha mãe, por mais que eu seja ator."

Theodoro conta que, aos poucos, foi se encontrando na carreira de sua mãe e, Marília Gabriela, na dele. "Ela é a Marylin Monroe e eu sou a Kim Kardashian, são só comportamentos diferentes. Nos complementamos. Somos grandes amigos e parceiros."

Leia também: Marília Gabriela se derrete com os filhos em foto raríssima

Agora, além do trabalho como ator, o artista diz que também se encontrou no mundo das entrevistas. Ele assegura que leva muitos aprendizados de sua mãe, e que já a ajudou na direção de projetos para o YouTube. Para ele, o sentimento é de admiração mútua.

"Ela reconhece e me admira. Temos uma simbiose muito grande", acrescenta. Os dois podem ser vistos juntos nos palcos com a peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, em cartaz no Teatro Unimed, em São Paulo, até 30 de junho.

"Trocamos muito, é um grande acerto de contas de mãe e filho. É uma história minha, na minha crise de meia idade e ela na terceira idade", diz. "O peso de ser filho de alguém maravilhoso e ao mesmo tempo o prazer, mas tudo o que acarretou nessa relação. Passamos por tanta coisas juntos, não temos mais qualquer filtro um com o outro, somos muito honestos. É um presente dela para mim e meu para ela."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE THEODORO COCHRANE NO INSTAGRAM: