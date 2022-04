Cantor Daniel e Aline Pádua celebram o terceiro mês da filha, Olívia: "Nosso anjinho"

O cantor Daniel e a esposa, Aline Pádua, se declararam para a filha caçula nas redes sociais

O cantor Daniel (53) e a esposa, Aline Pádua, usaram as redes sociais para comemorar o mesversário da filha caçula.

Olívia completou três meses de vida nesta quinta-feira, 28, e os papais corujas prestaram uma linda homenagem para a herdeira.

Daniel publicou uma foto com a menina e falo sobre como o tempo está passando rápido. "Ôh meu pai, como eu sou privilegiado!!! Eu tava fazendo essa live e ouvi o chorinho dela ao fundo! Eu ia até cantar mais pra vocês, mas me desconcentrei total!!! Nem parece que ela chegou ao mundo a 3 meses atrás!!! Que você seja muito feliz filha!!! Nosso anjinho de luz mais novo!! Com Deus gente!!!", disse o sertanejo.

Aline também postou uma foto com Olívia e falou sobre o amor que sente pela menina. "3 meses da minha pequenininha. Só gratidão a Deus por esse privilégio de ter mais um anjo na minha vida! Amor inexplicável #mesversario #3meses #amordemae", se derreteu ela.

Além de Olívia, Daniel e Aline também são pais de Lara (12) e Luiza (10).

Confira as publicações dos papais corujas:

