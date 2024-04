Doença diagnosticada em Yasmin Brunet piorou no BBB 24; especialista explica

Yasmin Brunet está tratando doença vascular. A CARAS Brasil conversa com especialista que explica o que pode ter causado piora do problema da modelo

Yasmin Brunet (35) revela ter sido diagnosticada com lipedema pouco antes de entrar no BBB 24. Em participação no Encontro, programa presentado por Patrícia Poeta nas manhãs da Globo, nesta quarta-feira, 24, a modelo conta que a doença vascular piorou durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Josué Montedonio conta que o ambiente marcado por brigas e tensão em que a filha de Luiza Brunet passou mais de dois meses foi um dos principais responsáveis para a piora do problema.

"O lipedema é uma doença progressiva, crônica e recidiva, que é uma doença que ela, de tempos em tempos, acaba voltando e ela acontece em ciclos. Normalmente no membro inferior, mas ela também pode acometer o membro superior. Já no caso da Yasmin Brunet no, Big Brother, as dores do lipedema podem ter sido influenciadas por diversos fatores, dentre eles estresse, falta de medicamento e a própria natureza da doença. Como dentro do Big Brother ela começou a aumentar a atividade física, às vezes com mudança, ela também contribui para o desconforto, porque o esforço pode levar ao inchaço e esse inchaço leva à dor", explica.

O lipedema é o acumulo de gordura em determinas regiões do corpo e pode ser diagnosticada em homens e mulheres. A doença caracterizada pelo inchaço e depósito de gordura nas coxas e pernas, braço e antebraço podendo resultar em dor e desconforto.

"É mais comum em mulher e frequentemente desencadeado por conta do hormônio, do ciclo hormonal, durante a puberdade, gravidez ou menopausa. Pode haver também uma predisposição genética, mas a influência hormonal parece ter um papel maior, um papel mais significativo", diz o especialista.

Montedonio ressalta o tratamento pode variar de acordo com o caso de cada paciente. No geral, dieta, atividade física são recomendados. Par quem busca melhora estética, é necessário procurar um profissional.

"A melhor forma de tratar o lipedema, na verdade, ele varia de acordo com a gravidade dos sintomas que a paciente apresenta e as necessidades individuais de cada um, não só a parte estética, né? Mas, geralmente, o tratamento vai acabar sendo uma abordagem multidisciplinar. Vai incluir dieta, exercício, uma dieta saudável, exercício físico, ajudando a controlar o peso, reduzindo a inflamação, contribuindo, vai para o manejo do lipedema. Drenagem linfática, terapia física, compressão. O uso de meia de compressão, ela vai ajudar a reduzir o inchaço e vai melhorar também a circulação", conclui.