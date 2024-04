Com texto emocionante, Carol Celico celebra aniversário da filha: "Te amo"

A empresária Carol Celico prestou uma linda homenagem para a filha, Isabelle, que completou 13 anos nesta terça-feira, 23

Carol Celico usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha, Isabella. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou 13 anos de vida nesta terça-feira, 23. Os dois também são pais de Luca, de 14 anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária e influenciadora digital recordou alguns cliques de quando a herdeira era bebê, e também postou outros mais recentes, e escreveu uma linda mensagem para a aniversariante.

"Quando você chegou, meu mundo mudou, minha filha! Bella promessa de Deus de me dar você para gerar, cuidar, amar... Obrigada por ter me escolhido, obrigada por esse privilégio de viver ao seu lado todos os dias. Nenhuma homenagem conseguirá transmitir toda a minha emoção de ver você se tornando uma moça linda, cheia de vida, de sabedoria, esperteza, fé e muito amor!", começou o texto.

"Me alegro ao pensar em tudo que vivemos e tudo que vamos viver e o que eu te verei viver e te aplaudirei de pé, cheia de orgulho e alegria! Voa, minha filha, voa para a maturidade e em busca da sua essência, da sua realização de sonhos e de uma vida repleta de lindas experiências! Te amo, to the moon and back! Always & Forever... Minha Bebéloca linda, pra sempre...", completou.

Vale lembrar que Carol está grávida pela terceira vez. Ela está à espera de um menino, que se chamará Rafael, e é fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa.

Confira a publicação:

Kaká comemora aniversário da filha

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para celebrar a vida de sua filha mais velha, Isabella, que completou 13 anos nesta terça-feira, 23. Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta postou uma foto em que aparece abraçado com a herdeira. Na legenda, ele parabenizou a menina, que coincidentemente nasceu apenas um dia após seu aniversário.

"23.04 Hoje é o dia da minha Bella. Eu oro pra que você possa crescer no conhecimento de Jesus. Tendo sabedoria e entendimento da vontade do Pai, e possa desfrutar do inexplicável amor de Deus. Parabéns!! Feliz aniversário!! Te amo minha filha!!", escreveu o ex-atleta.