Carol Celico mostra seu barrigão de grávida na espera pelo terceiro filho

Grávida pela terceira vez, Carol Celico mostra o tamanho de sua barriga enquanto espera o nascimento de um menino

A empresária Carol Celico agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, ao mostrar o tamanho de sua barriga durante a terceira gravidez. A estrela surgiu com o barrigão em destaque ao fazer uma selfie na frente do espelho antes de ir para a academia.

Ela posou com look básico e soltinho, mas destacou a barriga na hora da foto. Ela está grávida de 28 semanas, que é o equivalente a 7 meses de gestação.

O bebê é um menino e vai se chamar Rafael. Ele é fruto do casamento dela com o empresário Eduardo Scarpa. Vale lembrar que ela já é mãe de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11 anos, frutos do antigo casamento com o jogador de futebol Kaká.

Carol Celico com sete meses de gestação - Foto: Reprodução / Instagram

Carol Celico falou sobre o amadurecimento na revista CARAS

Recentemente, Carol Celico foi entrevista na revista CARAS e falou sobre o amadurecimento e a vida pública. “Sempre fui discreta e continuo sendo sobre minha vida pessoal. Atualmente, temos canais de comunicação diferentes por conta das mídias sociais e esses canais têm como intuito divulgar e humanizar as pessoas. Quando abro alguns pontos de intimidade, permito que as pessoas vejam minha humanidade e como somos todos parecidos e enfrentamos os mesmos problemas”, aponta ela, cujas experiências — sejam de dores ou alegrias — a tornaram mais forte. “Tudo o que marcou minha vida me fez amadurecer. Muitas das minhas experiências acabaram sendo expostas quando eu era jovem e, ao mesmo tempo que as redes sociais facilitam a comunicação, abrem espaço para que todos tenham opinião, ainda que negativa e, às vezes, até desrespeitosa”, pondera ela.

Casada há pouco mais de um ano com Eduardo, Carol tem descoberto uma nova etapa da maternidade: a adolescência. “Eles têm a rotina deles, já que estão na idade de sair com os amiguinhos e de fazer planos. E esse é também o lado difícil, porque agora querem ser independentes e ter cada um seu próprio espaço”, diz. Por falar em maternidade, nos últimos tempos, ela tem revisto conceitos. “Eu sempre disse que não pensava em ter mais filhos, mas, hoje, não é mais um tabu a ideia de ter um terceiro. Estou aberta para, a partir do ano que vem, começar a pensar sobre o caso”, avisa.