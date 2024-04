Ela cresceu! Kaká comemora aniversário da filha com Carol Celico: “Minha Bella”

Kaká compartilha declaração para celebrar o aniversário de 13 anos de sua herdeira, Isabella, fruto do antigo casamento com Carol Celico

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para celebrar a vida de sua filha mais velha, Isabella, que completou 13 anos nesta terça-feira, 23. Fruto de seu antigo casamento com a empresária e influenciadora digital Carol Celico, a adolescente ganhou uma declaração emocionante do pai orgulhoso em seu dia especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta postou uma foto em que aparece abraçado com a herdeira. Na legenda, Kaká parabenizou a menina, que coincidentemente nasceu apenas um dia após seu aniversário: “24/04. Hoje é o dia da minha Bella. Eu oro pra que você possa crescer no conhecimento de Jesus”, ele iniciou.

“Tendo sabedoria e entendimento da vontade do Pai, e possa desfrutar do inexplicável amor de Deus. Parabéns!! Feliz aniversário!! Te amo minha filha!!”, Kaká celebrou a data especial. Nos comentários, a jovem recebeu muitas mensagens de felicitações e também muitos elogios sobre a semelhança física impressionante com seu pai.

“Precisa fazer DNA da mãe, o pai a gente tem certeza quem é”, um seguidor brincou. “Quando nem precisa de DNA, é igualzinho”, outro reforçou. “Caraca, é igual a ele mano”, disse um terceiro. “Essa menina está maravilhosa demais. Deus abençoe e guarde sempre”, elogiou mais uma. “Linda! Viva a Bella!”, disse a madrasta, Carol Batista Leite.

Vale lembrar que, além de Isabella, que é a menina mais velha agora com 13 anos, Kaká também é pai de Lucas, com 14 anos, ambos de seu relacionamento anterior com Carol Celico. Além dos adolescentes, ele tem Esther, de 4 anos, e Sarah, de apenas um ano, frutos de seu atual relacionamento com a influenciadora digital Carol Batista Leite.

Kaká ganhou homenagem da esposa:

Isabella não foi a única homenageada nos últimos dias! Carol Batista Leite usou as redes sociais para compartilhar uma declaração especial para seu marido, Kaká. O ex-jogador de futebol completou 42 anos de vida nesta segunda-feira, 22, e recebeu uma bela mensagem da amada, que abriu o álbum de fotos de sua festa de aniversário com os quatro herdeiros reunidos; veja os registros.