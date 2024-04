Carol Dias presta homenagem no aniversário de Kaká: "Homem que sempre sonhei"

O ex-jogador de futebol Kaká completou 42 anos nesta segunda-feira, 22, e ganhou uma bela homenagem de sua esposa, Carol Dias, na web

Carol Dias usou as redes social para prestar uma homenagem especial para seu marido, Kaká. O ex-jogador de futebol completou 42 anos de vida nesta segunda-feira, 22, e recebeu uma bela mensagem da amada.

Em seu perfil no Instagram, a modelo e influenciadora digital postou alguns cliques em que aparece trocando olhares apaixonados com o esposo, e também compartilhou um registro da festa de aniversário do ex-atleta, que contou com a presença dos seus quatro filhos: Lucas, de 14 anos, e Isabella, de 12, fruto de seu relacionamento com Carol Celico, e Esther, de 4 anos, e Sarah, de 1, de seu relacionamento atual.

Ao dividir as imagens, Carol se declarou: "Feliz aniversário, amor da minha vida! Pai das minhas meninas, homem que sempre sonhei, meu parceiro, melhor amigo, minha paixão! Você sabe o quanto sou louca por você, te amo e quero te ver sempre com esse sorriso que ilumina tudo! Parabéns e que Deus seja sempre o seu norte! Te amamos infinito e temos muito orgulho de você!", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Carol Dias impacta ao exibir novo visual em evento

Recentemente, Carol Dias impressionou ao fazer uma rara aparição em público em um evento de moda em São Paulo. A esposa do ex-jogador de futebol Kaká não apenas marcou presença, mas também causou alvoroço ao aparecer usando um vestido transparente e com um novo visual.

Há alguns dias, Carol decidiu passar por uma transformação completa e abandonou os fios loiros. Agora, ela marcou presença com sua nova cor de cabelo: o castanho natural. No entanto, outro detalhe além da mudança nos fios também chamou atenção. Apesar de ser mais discreta, a influenciadora causou ao apostar em um vestido ousado. Para o evento, ela escolheu um vestido preto totalmente transparente, adornado apenas com alguns bordados em pedrarias. Saiba mais!