De vestido todo transparente, Carol Dias impacta ao exibir novo visual em evento

Esposa de Kaká, Carol Dias dá show de beleza ao exibir novo visual e chama atenção ao posar com vestido transparente em evento

Na noite da última quinta-feira, 5, Carol Batista Leite, também conhecida como Carol Dias, impressionou ao fazer uma rara aparição em público em um evento de moda em São Paulo. A esposa do ex-jogador de futebol Kaká não apenas marcou presença, mas também causou alvoroço ao aparecer usando um vestido transparente e com um novo visual.

Há alguns dias, Carol decidiu passar por uma transformação completa e abandonou os fios loiros. Agora, ela marcou presença com sua nova cor de cabelo: o castanho natural. No entanto, outro detalhe além da mudança nos fios também chamou atenção. Apesar de ser mais discreta, a influenciadora causou ao apostar em um vestido ousado.

Para o evento, Carol escolheu um vestido preto totalmente transparente, adornado apenas com alguns bordados em pedrarias. A peça revelou alguns detalhes de seu corpo, por isso, ela apostou em uma roupa íntima na mesma cor para cobrir apenas o essencial. Para finalizar o look, a esposa de Kaká acrescentou um blazer oversized, salto alto e braceletes poderosos.

Na entrada da festa, a influenciadora digital não se intimidou com a peça ousada e posou para os fotógrafos fazendo carão. Em suas redes sociais, ela também dividiu alguns registros de seu look diferentão e ganhou muitos elogios dos seguidores, que aprovaram a mudança no visual e também o modelo repleto de ousadia.

Vale lembrar que recentemente, Carol também passou por outra transformação mais invasiva. Ela usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre o resultado de seu explante de silicone. A esposa de Kaká ainda abriu o coração sobre sua decisão de remover as próteses dos seios e explicou o que mudou depois da cirurgia.

“De pé não dava para ver tanto, mas deitada ele ia para as laterais, sabe? Entrando nas axilas, eu estava com excesso de pele”, disse a loira, que é mãe de duas meninas, as pequenas Esther, que tem três aninhos, e Sarah, que tem apenas um. As herdeiras são frutos do relacionamento com o jogador; veja o antes e depois da cirurgia.

Carol Dias e Kaká celebram aniversário da filha com festão:

Depois de muitas celebrações mensais, Carol Dias usou as redes sociais para compartilhar as fotos da festa de aniversário da filha caçula, Sarah. A menina, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou seu primeiro ano de vida no dia 14 de fevereiro e ganhou um festão dos papais com o tema ‘Princesas’.