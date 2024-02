Com festão, Carol Dias e Kaká celebram aniversário de 1 ano da filha caçula

A modelo e influenciadora digital Carol Dias mostrou os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Sarah, que completou 1 ano

Nesta segunda-feira, 26, Carol Dias usou as redes sociais para compartilhar as fotos da festa de aniversário da filha caçula, Sarah. A menina, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou seu primeiro ano de vida no dia 14 de fevereiro.

Para celebrar a data especial, a aniversariante ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Princesas'. O evento foi decorado com vários balões rosas e flores, e contou com um bolo personalizado e a presença das princesas da Disney.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Sarah posou toda sorridente, usando um lindo vestido azul, ao lado dos papais e dos irmãos, Luca, de 14 anos, Isabella, de 12, e Esther, de 3. "Celebrando 1 ano da nossa Sarah em seu reino encantado! E desejando que a vida dela seja sempre repleta de bençãos e muito amor!", se derreteu a influenciadora digital.

No dia que a caçula completou 1 ano, Carol homenageou a herdeira mostrando a comemoração intimista. "1 ano da nossa Sarinha, Sarah, princesa do Senhor, nossa caçulinha que chegou chegando, pequenininha e cheia de personalidade, feliz, sorridente, que nos trouxe muita agitação e alegria! Ela é uma benção maravilhosa! Que o Senhor abençoe e ilumine seu caminho por toda sua vida! Nós te amamos infinito e estaremos sempre aqui para você", escreveu ela na legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Batista Leite (@carolbatistaleite)

