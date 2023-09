Carol Dias e Kaká posam em clima de romance durante viagem

Em Ibiza para o casamento de Ronaldo, Carol Dias encanta ao dividir cliques românticos na praia ao lado do marido, Kaká

A influenciadora digital Carol Dias encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta sexta-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de cliques românticos ao lado do marido, o ex-jogador de futebol Kaká. O casal está curtindo uma temporada em Ibiza, na Espanha, para participar do casamento de Ronaldo e Celina Locks.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Carol e Kaká provaram que o clima de romance está mais intenso do que nunca na ilha espanhola! O casal surgiu abraçado e sorridente, e ainda trocou alguns beijos apaixonados entre os registros que foram tirados à beira-mar, em uma pausa nas festividades do casamento.

Carol também aproveitou e incluiu algumas fotos de seu look do dia no álbum em que surge ao lado do marido. A influenciadora elegeu um biquíni preto básico e uma saída de praia transparente, além de uma bolsa de grife luxuosa, para curtir sua manhã na praia espanhola. Na legenda, a loira deixou um bom dia aos seguidores.

Por sua vez, os admiradores do casal deixaram muitos elogios nos comentários: “Sem estruturas para essas fotos da sua viagem!!!”, disse uma fã. “Casal lindo”, exaltou outra seguidora. “Eita como é linda e cool essa mamãe de duas”, uma terceira lembrou das herdeiras de Carol e Kaká, que não apareceram entre os cliques.

Vale lembrar que o ex-jogador e a influenciadora são papais da pequena Sarah, que tem apenas sete meses de vida, e de Esther, que está com dois aninhos. Além disso, Kaká também é pai de Luca, que está com 14 anos, e Isabella, de 12 anos, frutos de seu antigo relacionamento com a empresária Carol Celico.

