Carol Dias mostra as filhas fantasiadas como princesas em festa de mesversário

A modelo e influenciadora digital Carol Dias comemorou os sete meses da filha caçula com uma festa luxuosa

A modelo Carol Dias impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos e vídeos com os detalhes do mesversário da filha caçula, Sarah. A menina, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou sete meses no último dia 13.

Para comemorar a data especial, o casal organizou uma festa temática luxuosa, inspirado no filme Valente, da Disney. Nos registros, Sarah e a irmã mais velha, Esther, de dois anos, aparecem fantasiadas como a princesa Merida, a protagonista da animação.

Ao compartilhar os detalhes da festa, Carol se derreteu: "Delícia de mesversário com meus amores", escreveu ela, ao mostrar a família reunida para celebrar mais um mês da caçulinha. "Amei esse tema dos 7 meses da minha Sarinha", confessou ela em outra postagem.

Os internautas ficaram encantados com os cliques e encheram os comentários de mensagens fofas. "Que família linda e querida!", disse uma seguidora. "Que lindos! Deus abençoe suas princesas cada dia mais", escreveu outra. "Que fofura", falou uma fã. "O sorriso da Teca é o melhor", comentou mais uma.

Confira as publicações:

Cliques encantadores da filha

A modelo e influenciadora digital Carol Dias explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos encantadoras das filhas, Esther e Sarah. As meninas são fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol kaká.

Nos cliques, a primogênita da famosa aparece toda estilosa, usando um vestido, meia-calça, um sapato preto e uma presilha de laço no cabelo. Já a caçulinha está usando uma blusa branca, uma calça cinza, e meias. Ao compartilhar os registros, a mamãe coruja se derreteu. "Minhas novas fotos favoritas", confessou Carol na legenda da publicação. Veja as fotos!