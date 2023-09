Carol Dias explode fofurômetro com novas fotos das filhas: "Lindezas"

A modelo e influenciadora digital Carol Dias encantou os fãs ao mostrar as fotos de Esther e Sarah

A modelo e influenciadora digital Carol Dias explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos encantadoras das filhas, Esther, de dois anos, e Sarah, de seis meses. As meninas são fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol kaká.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a primogênita da famosa aparece toda estilosa, usando um vestido, meia-calça, um sapato preto e uma presilha de laço no cabelo. Já a caçulinha está usando uma blusa branca, uma calça cinza, e meias.

Ao compartilhar os registros das filhas agarradinhas e sorridentes, a mamãe coruja se derreteu. "Minhas novas fotos favoritas", confessou Carol na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados e encheram a postagem de elogios. "Que lindezas", disse uma seguidora. "Eu não aguento com tanta fofura, a Sarah e a Ester estão lindas demais!", escreveu outra. "Que sorriso mais gostoso", falou uma fã. "Fofura total", comentou mais uma.

Recentemente, Carol deixou os seguidores babando pela beleza da filha mais velha ao mostrar a menina em seu 'primeiro dia de princesa'. Nos cliques, Esther aparece em um salão de beleza, exibindo seu lindo cabelo escovado. Depois, uma manicure surge pintando as unhas da menina de rosa. "Vocês pediram feed e eu acho que merece. Primeiro dia de princesa da Tecah (com apenas 2 anos) kkkk. Ela amou, mas a criança que mora em mim está mais realizada do que ela", escreveu ela

Confira as fotos:

