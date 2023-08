Carol Dias, mulher do ex-jogador Kaká, comemora o sexto mês da filha com festa luxuosa

Nas redes sociais, a modelo Carol Dias mostrou os detalhes da festa de seis meses da filha caçula, Esther

Carol Dias usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para mostrar os destalhes da festa luxuosa de mesversário da filha caçula, Sarah. A menina, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká, completou seis meses, e comemorou a data em grande estiloso.

Para comemorar a data especial, a modelo e influenciadora digital escolheu o tema Cinderela. O local da festa foi decorado com balões em tons de azul, flores e também contou com um bolo e doces personalizados com os personagens da animação, além da imagem da princesa e de seu castelo.

A mamãe coruja ainda mostrou nos Stories do Instagram Esther usando um lindo vestido azul, inspirado no que a Cinderela usa no desenho, assim como a filha mais velha do casal, Esther, de dois anos.

Carol também explicou na gravação que a festa da cacula não aconteceu antes porque a família estava viajando. Vale lembrar que a menina fez seis meses no dia 13.

Confira as fotos:

Mesversário da filha de Carol Dias e Kaká - Reprodução/Instagram

Festa de mesversário da filha de Carol Dias e Kaká - Reprodução/Instagram

Bolo personalizado da festa de mesversário da filha - Reprodução/Instagram

Look da Sarah no mesversário - Reprodução/Instagram

Look de Esther no mesversário da irmã - Reprodução/Instagram

Kaká se declara no aniversário de Carol Dias

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para fazer uma declaração para sua esposa, a influenciadora digital Carol Dias, que fez aniversário no dia 11 de agosto. "Hoje é dia de celebrar a vida dessa mulher incrível. Com um coração voltado ao Senhor, em adoração e na busca pela vontade do Pai."

"Forte, guerreira, mãe, esposa, empreendedora, que cuida nos mínimos detalhes com excelência de tudo que está em sua responsabilidade. Com grande habilidade vai equilibrando todos os 'pratos. Continue brilhando a luz de Jesus, onde quer que você vá, meu amor. Feliz aniversário!!! Parabéns! Te amo muito, pra sempre", completou ele. Confira a homenagem!