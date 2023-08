Kaká se declara no aniversário de Carol Dias, com quem tem duas filhas: ''Mulher incrível''

Influenciadora e modelo Carol Dias completa 28 anos e recebe homenagem do marido, Kaká, com quem tem Esther e Sarah

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para fazer uma declaração para sua esposa, a influenciadora digital Carol Dias, que está fazendo aniversário.

Em seu perfil no Instagram, o famoso publicou um registro ao lado da modelo, com quem oficializou a união em 2019, e tem duas herdeiras, Esther, de 2 anos, e a pequena Sarah, de quase seis meses.

"11.08.23. Hoje é dia de celebrar a vida dessa mulher incrível. Com um coração voltado ao Senhor, em adoração e na busca pela vontade do Pai. Forte, guerreira, mãe, esposa, empreendedora, que cuida nos mínimos detalhes com excelência de tudo que está em sua responsabilidade. Com grande habilidade vai equilibrando todos os 'pratos", iniciou o ex-atleta.

"Continue brilhando a luz de Jesus, onde quer que você vá, meu amor. Feliz aniversário!!! Parabéns! Te amo muito, pra sempre", disse Kaká, que também é pai de Luca e Isabella, do relacionamento com Carol Celico, ao legendar a postagem.

Quem também está comemorando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 11, é a humorista Tata Werneck, que recebeu uma homenagem especial do marido, Rafael Vitti.

Kaká e Carol Dias celebram 5 meses da filha caçula

Recentemente, a influenciadora digital e modelo Carol Dias derreteu seus seguidores nas redes sociais ao celebrar a chegada dos cinco meses de sua filha mais nova. A esposa do ex-jogador de futebol Kaká compartilhou todos os detalhes da festinha luxuosa organizada para comemorar a vida da pequena Sarah.

Nos stories do Instagram, a modelo abriu o álbum do mesversário da bebê, que teve como tema a princesa da Disney Mulan. Além de docinhos temáticos, a decoração contou com uma boneca do desenho e muitas flores de cerejeiras dispostas nas mesas de acrílico. A festinha também ganhou um painel personalizado em LED com o nome da bebê.