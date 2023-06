Esposa de Kaká encanta ao surgir com as duas filhas do casal: ''Tão parecidas''

Influenciadora e modelo Carol Dias encanta os seguidores ao posar com as duas filhas do relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká

A influenciadora digital Carol Dias, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, encheu seu feed de amor na última terça-feira, 27, ao publicar um lindo registro em que aparece coladinha com as duas filhas do casal!

Em sua conta no Instagram, a modelo posou com as herdeiras, Esther, de dois anos, e a pequena Sarah, no colo e se derreteu ao comentar sobre a maternidade: "Resumo dos meus dias!"

Os fãs ainda comentaram sobre a semelhança entre as pequenas e elogiaram mãe e filhas, chegando a comparar as meninas também com o pai. "Que lindas", "Lindezas", "Trio maravilhoso", "Quanta beleza", "Que amor", "Acho elas tão parecidas", "A cara do Kaká", disseram.

A caçula Sarah completou 4 meses e a mamãe coruja compartilhou com seus seguidores a festinha de mêsversário, que teve o tema de uma das princesas da Disney, Jasmine. As garotinhas esbanjaram fofura ao surgirem fantasiadas na web. A herdeira de Kaká do relacionamento com Carol Celico, Isabella, também aparece nas imagens. Vale lembrar que o ex-atleta também é pai de Luca.

Confira a foto de Carol Dias com as filhas do relacionamento com Kaká:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina (@carolbatistaleite)

Carol Dias e Kaká surgem seminus em ensaio

Recentemente, o ex-jogador de futebol Kaká e sua esposa, a influenciadora digital Carol Dias, decidiram elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, o casal de pombinhos apareceu em um ensaio seminu, agarradinhos, arrancando uma enxurrada de elogios.

“Esses papais ‘xóvens’”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, o casal de pombinhos aparece grudadinho, usando nenhuma roupa na parte de cima do corpo, se abraçando e se beijando, com os dois usando apenas calças.