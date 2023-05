Kaká e Carol Dias surge seminus em ensaio: ‘Papais ‘xóvens’’

Ex-jogador de futebol Kaká e influenciadora digital Carol Dias são pais de Esther e Sarah

Nesta segunda-feira, 15, o ex-jogador de futebol Kaká (41) e sua esposa, a influenciadora digital Carol Dias (27), decidiram elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, o casal de pombinhos apareceu em um ensaio seminu, agarradinhos, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Esses papais ‘xóvens’”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, o casal de pombinhos aparece grudadinho, usando nenhuma roupa na parte de cima do corpo, se abraçando e se beijando, com os dois usando apenas calças.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para os papais de Esther (2) e Sarah, que nasceu recentemente. “O Kaká dormiu no formol”, exclamou uma usuária. Vale lembrar que Kaká é considerado por muitos um dos jogadores mais bonitos do Brasil de todos os tempos. “Que casal mais lindo!”, exaltou uma outra internauta. “Kaká não muda, impressionante, a mesma cara desde que era kakazete e gritava no Morumbi”, relembrou uma terceira pessoa. Além dos inúmeros emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a beleza de Kaká e Carol Dias.

Veja a publicação compartilhada pela influenciadora digital Carol Dias, na qual aparece seminua ao lado de seu marido, Kaká:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAROLINA (@carolbatistaleite)



Dois meses da filha caçula

Na última quinta-feira, 20, Carol Dias (27) encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros do mesversário da filha caçula, Sarah, que completou dois meses de vida. A pequena é fruto do de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, que também se derreteu no momento especial com a família.

Pelo Instagram, a mamãe coruja abriu um álbum de fotos da celebração, feito pela fotógrafa Hannah Rocha. Para comemorar a ocasião em grande estilo, Sarah e a irmãzinha mais velha, Esther (2), surgiram vestidas da personagem da Disney, a Pequena Sereia, combinando com a temática da festa. Na legenda, a influencer revelou mais detalhes da comemoração e se derreteu pela pequenina: "2 meses da minha pequena branquelinha, minha pimentinha, minha Sarinha", ela escreveu revelando os apelidos da bebê.