Carol Dias e Kaká celebram dois meses da filha caçula com festa luxuosa

Filha de Carol Dias e Kaká, a pequena Sarah comemora dois meses de vida com festinha em grande estilo

A influenciadora digital Carol Dias (27) encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros do mesversário da filha caçula, Sarah, que completa dois meses de vida nesta quinta-feira, 20. A pequena é fruto do relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká (40), que também se derreteu no momento especial com a família.

Pelo Instagram, a mamãe coruja abriu um álbum de fotos da celebração, feito pela fotógrafa Hannah Rocha. Para comemorar a ocasião em grande estilo, Sarah e a irmãzinha mais velha, Esther (2), surgiram vestidas da personagem da Disney, a Pequena Sereia, combinando com a temática da festa. Carol e Kaká não escaparam do tema e também usaram roupas na paleta de cores da festinha.

A decoração também contou com um bolo personalizado, flores, balões, bonecas, docinhos e até uma cadeira em formato de concha! Na legenda, Carol revelou mais detalhes da comemoração e se derreteu pela pequenina: “2 meses da minha pequena branquelinha, minha pimentinha, minha Sarinha”, ela escreveu revelando os apelidos da bebê.

Uma publicação compartilhada por Carolina (@carolbatistaleite)

Nos comentários, os seguidores do casal celebraram a vida da recém-nascida e elogiaram os detalhes luxuosos da festinha: “Meu Deus que coisa mais linda”, disse uma admiradora. “Que lindos, ela está enorme, Carol”, elogiou outra fã. “As meninas são muito parecidas”, uma terceira apontou as semelhanças entre Sarah e Esther.

Mudança no visual!

A esposa do ex-jogador de futebol Kaká, Carol Dias surpreendeu seus seguidores na última terça-feira, 19, ao mostrar que decidiu radicalizar seu visual. Pelo Instagram, a influenciadora registrou detalhes da mudança e mostrou que aderiu à franjinha, além de dar uma iluminada discreta nos fios pelas mãos do cabeleireiro Washington Nunes.

Carol ainda explicou que a mudança partiu de uma decisão impulsiva: "Eu estava devendo essa foto do resultado do nosso pequeno surto que terminou numa franjita e um novo tom! Amei", ela comentou sobre o novo visual, que arrancou suspiros dos seguidores.