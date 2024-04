Com cliques raros, Seu Jorge comemora aniversário da filha: "Te amo sem limites"

O cantor Seu Jorge prestou uma bela homenagem para a filha, Luz Bella Jorge, que completou 18 anos nesta quarta-feira, 24

Seu Jorge usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua filha, Luz Bella Jorge. A menina, fruto de seu relacionamento com Mariana Jorge, completou 18 anos de vida nesta quarta-feira, 24, e o cantor fez questão de parabenizá-la.

No feed do Instagram, o artista postou várias fotos da herdeira e se declarou: "18 anos de LUZ. Hoje é um grande dia pra mim. Hoje é o dia que agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada de ser pai de filhos maravilhosos, e em especial da minha filha mais nova LUZ BELLA JORGE que hoje completa 18 anos", começou ele.

"Filha minha, amor, imenso amor. Te desejo tudo de maravilhoso no seu dia e na sua vida. Obrigado pelo amor, carinho e preocupação com todos da nossa linda família. Você agrega muito para a união de todos nós. Saiba que sempre serei seu amigo em qualquer situação e momento enquanto aqui viver. Te amo sem limites e te admiro profundamente. Papi", completou.

Além de Luz Bella, Seu Jorge e Mariana também são pais de Flor Maria. O cantor também é pai Maria Aimée, de sua relação com Fernanda Mesquista, e de Samba, de seu atual casamento com Karina Barbieri.

Confira a publicação:

Seu Jorge usou acessório diferentão para correr

O cantor Seu Jorge chamou a atenção ao ser flagrado pelos paparazzi durante uma corrida nas ruas do Rio de Janeiro. Nesta semana, ele foi fotografado em seu momento de exercício e um acessório inusitado chamou a atenção.

O artista usou um fone de ouvido que tem um purificador de ar embutido. O item é usado ao mesmo nos ouvidos e na região do nariz e da boca. De acordo com o site da CNN Brasil, o fone é o modelo Dyson Zone Noise Cancelling Headphones e custa entre R$ 3.600 e R$ 4.100. O valor muda de acordo com os acessórios extras que o consumidor pode escolher. Confira!