O que é isso? Seu Jorge usou acessório diferentão para correr

Saiba quanto custa para ter o mesmo acessório diferente do cantor Seu Jorge para se exercitar ao ar livre

O cantor Seu Jorge chamou a atenção ao ser flagrado pelos paparazzi durante uma corrida nas ruas do Rio de Janeiro. Nesta semana, ele foi fotografado em seu momento de exercício e um acessório inusitado chamou a atenção.

O artista usou um fone de ouvido que tem um purificador de ar embutido. O item é usado ao mesmo nos ouvidos e na região do nariz e da boca.

De acordo com o site da CNN Brasil, o fone é o modelo Dyson Zone Noise Cancelling Headphones e custa entre R$ 3.600 e R$ 4.100. O valor muda de acordo com os acessórios extras que o consumidor pode escolher.

Nas redes sociais, ele mostrou uma selfie com o fone diferentão. "Hoje é dia de São Jorge. Feliz dia para todos. Continuando treinando, já já tenho uma corrida em São Paulo! Obrigado meu Rio de Janeiro", afirmou.

Seu Jorge - Foto: JC Pereira/ AGNEWS

O filho caçula de Seu Jorge

O cantor Seu Jorge surpreendeu os fãs ao mostrar a sua primeira foto com o seu filho caçula, Samba Jorge, fruto do casamento com Karina Barbieri. O bebê já está grandão e surgiu nos ombros do pai em uma foto deles observando a natureza.

Na legenda, o artista comemorou a oportunidade de ser pai de um menino após ter três filhas mulheres e encheu o herdeiro e a esposa de elogios.

"Momento para sempre. Esse é um momento muito especial pra mim que estou vivendo a plenitude da minha segunda juventude. E nesse incrível momento a vida me deu esse presente que é meu primeiro filho homem depois de 3 mulheres maravilhosas ( Flor de Maria, Maria Aimee e Luz Bella). Sou muito grato e feliz com a chegada desse ser iluminado que é Samba Jorge. Não tenho palavras pra agradecer por tanto amor que venho recebendo de meu filho. Também não poderia deixar de mencionar o empenho e dedicação de @ka_barbieri que não descansa um minuto sequer, dando todo o AMOR E ATENÇÃO que o nosso Samba precisa. Te amo muito por isso e por tudo mais. Quero agradecer a Deus por sua saúde e alegria de viver. TE AMO MUITO MEU SAMBA", afirmou ele.