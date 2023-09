Seu Jorge exibe a primeira foto do seu filho caçula, Samba

Seu Jorge aparece em foto inédita com o filho caçula, Samba: ‘Ser iluminado’

O cantor Seu Jorge surpreendeu os fãs ao mostrar a sua primeira foto com o seu filho caçula, Samba Jorge, fruto do casamento com Karina Barbieri. O bebê já está grandão e surgiu nos ombros do pai em uma foto deles observando a natureza.

Na legenda, o artista comemorou a oportunidade de ser pai de um menino após ter três filhas mulheres e encheu o herdeiro e a esposa de elogios.

"Momento para sempre. Esse é um momento muito especial pra mim que estou vivendo a plenitude da minha segunda juventude. E nesse incrível momento a vida me deu esse presente que é meu primeiro filho homem depois de 3 mulheres maravilhosas ( Flor de Maria, Maria Aimee e Luz Bella). Sou muito grato e feliz com a chegada desse ser iluminado que é Samba Jorge. Não tenho palavras pra agradecer por tanto amor que venho recebendo de meu filho. Também não poderia deixar de mencionar o empenho e dedicação de @ka_barbieri que não descansa um minuto sequer, dando todo o AMOR E ATENÇÃO que o nosso Samba precisa. Te amo muito por isso e por tudo mais. Quero agradecer a Deus por sua saúde e alegria de viver. TE AMO MUITO MEU SAMBA", afirmou ele.

As filhas de Seu Jorge

O cantor Seu Jorge agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto rara de suas três filhas. Ele é discreto com sua vida pessoal e quase não exibe a família na internet, mas abriu uma exceção ao se deparar com uma foto encantadora das herdeiras juntas.

A foto mostrou um encontro das irmãs Flor Maria, Luz Bella e Maria Aimée. As duas primeiras são frutos do antigo relacionamento dele com Mariana Jorge. E a terceira é da relação dele com a ex, Fernanda Mesquita.

As jovens oram muito elogiadas nos comentários do post do pai. “Meninas maravilhosas”, disse um seguidor. “Lindas”, afirmou outro. “Muita lindeza reunida”, comentou mais um.