Seu Jorge exibe foto rara de suas três filhas: 'Meninas maravilhosas'

Discreto com a vida pessoal, Seu Jorge surpreende com nova foto das filhas e a beleza das jovens rouba a cena

O cantor Seu Jorge agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto rara de suas três filhas. Ele é discreto com sua vida pessoal e quase não exibe a família na internet, mas abriu uma exceção ao se deparar com uma foto encantadora das herdeiras juntas.

A foto mostrou um encontro das irmãs Flor Maria, Luz Bella e Maria Aimée. As duas primeiras são frutos do antigo relacionamento dele com Mariana Jorge. E a terceira é da relação dele com a ex, Fernanda Mesquita.

As jovens oram muito elogiadas nos comentários do post do pai. “Meninas maravilhosas”, disse um seguidor. “Lindas”, afirmou outro. “Muita lindeza reunida”, comentou mais um.

Vale lembrar que Seu Jorge também é pai de um menino, Samba, que nasceu há pouco tempo e é fruto do atual relacionamento dele com Karina Barbieri.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seu Jorge (@seujorge)

Seu Jorge recebe autorização para dar nome diferente para o filho

O cantor Seu Jorge passou por uma situação inesperada ao escolher dar um nome diferente para o filho caçula, fruto do casamento com Karina Barbieri. O artista e a esposa decidiram chamar o bebê de Samba, mas tiveram uma recusa inicial do cartório ao apresentar o nome para o registro da criança.

O cartório não aceitou o nome de Samba para o bebê e o cantor precisou entregar uma justificativa para avaliação. Agora, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) afirmou que deu a autorização para o registro do nome da criança, informou o site G1.

De acordo com a publicação, o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital já pode registrar o nascimento do bebê. “Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, informou a registradora Kátia Possar.