Seu Jorge consegue autorização para registrar o filho caçula

Após recusa inicial, Seu Jorge recebe autorização do cartório para dar o nome de Samba para o filho recém-nascido

O cantor Seu Jorge passou por uma situação inesperada ao escolher dar um nome diferente para o filho caçula, fruto do casamento com Karina Barbieri. O artista e a esposa decidiram chamar o bebê de Samba, mas tiveram uma recusa inicial do cartório ao apresentar o nome para o registro da criança.

O cartório não aceitou o nome de Samba para o bebê e o cantor precisou entregar uma justificativa para avaliação. Agora, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) afirmou que deu a autorização para o registro do nome da criança, informou o site G1.

De acordo com a publicação, o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital já pode registrar o nascimento do bebê. “Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, informou a registradora Kátia Possar.

O filho caçula de Seu Jorge nasceu no domingo, 22, em São Paulo. O cantor também é pai de três meninas, Flor de Maria, Luz Bella e Maria Aimée.